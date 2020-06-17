Alacaklı oldukları kişiyi kaçıramayınca otomobilini çaldılar

Bursa'da dün saat 19.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Otosansit Mahallesi’nde meydana gelen olayda, İsmail Y. arkadaşı Uğur Ş. ile kendisine ait 77 AAU 571 plakalı otomobilinde otururken, yanlarına para meselesi yüzünden husumetli olduğu F.T., N.T., T.S. ve A.Ç. geldi. Bu kişiler, İsmail Y.’den alacakları olan parayı istedi. İsmail Y. borcunu ödeme imkanı olmadığını söyleyince tartışma çıktı. Bu sırada F.T., silah çekti. Şüphelilerin kaçırmaya kalkıştığı İsmail Y., ellerinden kurtulmayı başardı. Bunun üzerine şüpheliler, İsmail Y.'nin otomobiline binip, kendilerine engel olmak isteyen Uğur Ş.'yi döverek bölgeden ayrıldı.

TAKİP EDİLDİKLERİNİ ANLAYINCA OTOMOBİLİ BIRAKIP KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

Olaya şahit olan bir kişi, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ile Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin peşine düştü. Gürsu yönüne giden 4 şüpheli, takip edildiklerini anlayınca otomobili terk edip, yaya olarak kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu F.T. ile A.Ç. yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak için emniyete götürülürken, N.T. ve T.S.'nin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

DHA