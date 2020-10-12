Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Alakır alası balığını 14 tane avlamışlardı 2 kişiye, 3 bin 500 lira ceza
ANTALYA

'Alakır alası' balığını 14 tane avlamışlardı: 2 kişiye, 3 bin 500 lira ceza

Antalya'nın Alakır Nehri'nde yaşayan, dünyanın en şaşırtıcı ve etkileyici 20 hayvan türünden biri olarak belirtilen ve avlanması yasak endemik 'Alakır alası' balığından 14 tane avlayan 2 kişiye, toplam 3 bin 500 lira ceza kesildi.

Haber Merkezi DHA
'Alakır alası' balığı.
'Alakır alası' balığı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde yaklaşık 70 kilometre uzunluğunda, Beydağları'ndan doğup Akdeniz'e inen Alakır Nehri'nde, 2014 yılında endemik bir balık türü keşfedildi.

  • 'Alakır alası' olarak adlandırılan bu balık, o dönem bilim dünyasında dünyanın en şaşırtıcı ve etkileyici 20 hayvan türünden biri olarak seçildi. Dünyada sadece Alakır Nehri'nde yaşayan Alakır alasını avlayan iki kişiye, İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince para cezası uygulandı. 14 Alakır alasını avlayan 2 kişiye, 1750'şer lira ceza kesildi.

Oklu kirpi avlayan 2 kişiye 36 bin lira ceza
GÜNDEM
Oklu kirpi avlayan 2 kişiye 36 bin lira ceza

Koruma altındaki karacaları avlayanlara ceza yağdı
GÜNDEM
Koruma altındaki karacaları avlayanlara ceza yağdı

Hayvanlara karşı suçlara 'hayvan polisi' geliyor
GÜNDEM
Hayvanlara karşı suçlara 'hayvan polisi' geliyor

Hayvanlar artık ‘mal’ değil ‘can’
HAYAT
Hayvanlar artık ‘mal’ değil ‘can’
Abone Ol Google News
Adanada feci olay

Adana'da feci olay

Ölen arkadaşlarının cansız bedeninin etrafında sinir krizi geçirdiler.
Ekstrem sıcaklık rekoru

Ekstrem sıcaklık rekoru

93 merkezde kırıldı, sıcaklık 3,4 derece arttı.
SİHA korkusu: Sözde Karabağ lideri Harutyan sığınakta görüntülendi

Sizin de başınıza gelebilir

Sizin de başınıza gelebilir

Linke tıkladı, hesabındaki bütün birikimini bir dakikada kaybetti.

​Sesiyle gönülleri fetheden Eren, müzik için köy köy geziyor.

Lebron:<br>Yüzüklerin Efendisi

Lebron:
Yüzüklerin Efendisi

Babasız büyüyen Lebron'un 16 yaşından şampiyonluğa uzanan hikayesi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.