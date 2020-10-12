'Alakır alası' balığını 14 tane avlamışlardı: 2 kişiye, 3 bin 500 lira ceza Antalya'nın Alakır Nehri'nde yaşayan, dünyanın en şaşırtıcı ve etkileyici 20 hayvan türünden biri olarak belirtilen ve avlanması yasak endemik 'Alakır alası' balığından 14 tane avlayan 2 kişiye, toplam 3 bin 500 lira ceza kesildi.

Haber Merkezi 12 Ekim 2020, 12:27 Son Güncelleme: 12 Ekim 2020, 12:43 DHA