Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nin milli sporcuları Esra Türkmen ve Eda Tuğsuz'dan tarihi başarı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi ve Milli Sporcu Esra Türkmen, Çin'in Chengdu şehrinde düzenlenen 2023 Dünya Üniversiteler Yaz Oyunları’nın Kadınlar Cirit Atma finalinde tarihi bir başarı yakaladı. Kariyerinde ilk kez 2023 Dünya Üniversiteler Yaz Oyunları’nda mücadele eden Türkmen, Cirit Atma’da Dünya 4'üncüsü oldu. Cirit Atma finalinde son ana kadar yarışı üçüncü götüren Türkmen, müsabakanın son atışında üçüncülüğü başka bir sporcuya kaptırdı.









Eda Tuğsuz cirit atmada altın madalya kazandı





Ötede yandan ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesi eski öğrencisi olan Milli Sporcu Eda Tuğsuz da 2023 Dünya Üniversiteler Yaz Oyunları’nın Cirit Atma finalinde şampiyon olarak Altın Madalya’ya ulaşan taraf oldu. Elde edilen sonuçlar ile hem Türkmen hem de Tuğsuz ülkemize büyük bir gurur yaşattı.





Milli Sporcu Salih Korkmaz 5 Ağustos'ta yarışacak





Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencilerinden Milli Sporcu Salih Korkmaz ise Erkekler 20 kilometre Yürüyüş branşında mücadele edecek. Korkmaz, 5 Ağustos’ta Türkiye saati ile sabaha karşı 02.20’de ülkemizi temsil edecek.









Rektör Türkdoğan Milli sporcuları tebrik etti



