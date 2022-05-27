Gündem Alanyada yakalan 36 kaçak göçmen sınır dışı edilmek üzere İl Göç idaresi Müdürlüğüne gönderildi
ANTALYA

Alanya'da yakalan 36 kaçak göçmen sınır dışı edilmek üzere İl Göç idaresi Müdürlüğüne gönderildi

Alanya İlçesi Yeşilöz Mahallesi’nde saat 00.30 sıralarında Antalya İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Demirtaş Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince deniz kıyısında Suriye uyruklu 36 düzensiz göçmen yakalandı. Deniz açıklarında bekleyen iki adet sürat teknesi, Sahil Güvenlik Botunca tespit edilerek takibe alındı ancak bahse konu botlar yakalanamadı. Olayda Suriye uyruklu düzensiz göçmenlerin, Fawaz A. ve Muhammed A. isimli şahıslar tarafından kiralanan 33 AKH 517 ve 33 AJS 320 plakalı araçlarla bırakıldığı tespit edildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Alanya’da yakalanan 36 kaçak göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi
Alanya’da yakalanan 36 kaçak göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı GKİT ve Alanya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Takip Timinin takibi sonucu Muhammed A. isimli şahıs 33 AKH 517 plakalı araç ile Manavgat’ta yakalandı. 33 AJS 320 plakalı araç, Manavgat’ta terk edilmiş halde ele geçirildi. İki araç da yediemin otoparkına çekildi. Jandarma ekipleri tarafından yürütülen soruşturma neticesinde Türk vatandaşı S.K., ile Suriye vatandaşı H.E.A. ve M.A.K.’yi Manavgat’ta yakalayarak gözaltına alındı.üç şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sürat teknesine binemeden yakalan 36 kaçak göçmen sınır dışı edilmek üzere Alanya’da Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Adliyeye sevk edilen üç şüpheliden Suriye uyruklu H.E.A. ve M.A.K. tutuklanırken, Türk vatandaşı S.K, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli'de yakalanan 400 düzensiz göçmen sınır dışı edilecek
OYNAT 00:50
Kocaeli'de yakalanan 400 düzensiz göçmen sınır dışı edilecek
Kocaeli'de polis ve jandarma ekipleri tarafından yakalanan 400 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, sınır dışı edilmek üzere İstanbul Havalimanı'na gönderildi. Düzensiz göçmenler üç özel uçuş ile sınır dışı edilecek.

Göçmen kaçakçılarına yönelik şafak operasyonu: 18 gözaltı var
GÜNDEM
Göçmen kaçakçılarına yönelik şafak operasyonu: 18 gözaltı var
Emniyet şeridindecan pazarı

Emniyet şeridinde
can pazarı

Ümraniye'deki kazada 11 kişi yaralandı.
23 ildeFETÖ operasyonu

23 ilde
FETÖ operasyonu

42 eski mülki idare amiri için gözaltı kararı verildi.
Ucu bucağı görünmüyor

​Bu yılın sonuna kadar 150 kilometreyi bulacak.

​Saldırganın gelişi böyle görüntülendi.

​Namaza gidecek çocuklara verilecek bisiklet Cumhuriyet ve Sözcü'yü rahatsız etti.

​Sinsi sinsi ilerliyor, ölüme bile yol açıyor.

​Evi havaya uçurup eşini öldürecekti.

Bursa'daki iş yeri baskınında iki kişi yaralandı.
Gıda akışına izin ver

Gıda akışına izin ver

​ABD'den Rusya'ya dikkat çeken çağrı.

​CHP'den PKK destekçisine NATO garantisi.

Sivasspor, tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı kazandı.
Film gibi<br>soygun girişimi

Film gibi
soygun girişimi

​Banka transfer merkezine getirilen 100 bin Euro dolu çantayı çalmak istedi.

​Menderes'i deviren darbeci zihniyetin hedefinde şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğanvar.

​Yunus Yılmaz: Albayrak Grubu olarak duyarsız kalamazdık.

​Kiracı yükümlülüklerini yerine getiriyorsa 10 sene dolmadan tahliye edilemez.

​İsrail'den Tahran'da suikast itirafı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.