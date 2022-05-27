Alanya'da yakalan 36 kaçak göçmen sınır dışı edilmek üzere İl Göç idaresi Müdürlüğüne gönderildi

Antalya İl Jandarma Komutanlığı GKİT ve Alanya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Takip Timinin takibi sonucu Muhammed A. isimli şahıs 33 AKH 517 plakalı araç ile Manavgat’ta yakalandı. 33 AJS 320 plakalı araç, Manavgat’ta terk edilmiş halde ele geçirildi. İki araç da yediemin otoparkına çekildi. Jandarma ekipleri tarafından yürütülen soruşturma neticesinde Türk vatandaşı S.K., ile Suriye vatandaşı H.E.A. ve M.A.K.’yi Manavgat’ta yakalayarak gözaltına alındı.üç şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sürat teknesine binemeden yakalan 36 kaçak göçmen sınır dışı edilmek üzere Alanya’da Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Adliyeye sevk edilen üç şüpheliden Suriye uyruklu H.E.A. ve M.A.K. tutuklanırken, Türk vatandaşı S.K, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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