Gündem Alanyada yerleşim yerine yakın alanda çıkan orman yangını kontrol altına alındı
ANTALYA

Alanya’da yerleşim yerine yakın alanda çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Antalya’nın Alanya ilçesinde yerleşim yerine yakın noktada başlayan orman yangını havadan ve karadan müdahaleler ile kontrol altına alındı. Yangın, Alanya ilçesi Büyükhasbahçe Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yerleşim yerine çok yakın noktada yükselen alev ve dumanları gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Haber Merkezi İHA
Alanya’da yerleşim yerine yakın alanda çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Alanya

Antalya’nın Alanya ilçesinde yerleşim yerine yakın noktada başlayan orman yangını havadan ve karadan müdahaleler ile kontrol altına alındı.
Yangın, Alanya ilçesi Büyükhasbahçe Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yerleşim yerine çok yakın noktada yükselen alev ve dumanları gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye sevk edilen ekipler alevlere cansiperane müdahale ederek söndürme gayreti gösterdi. Bu esnada bölge halkı yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etme girişiminde bulunmaları dikkatlerden kaçmadı. Yangın bölgesine sevk edilen yangın söndürme helikopterleri ile havadan, arazöz ve itfaiye ekipleri karadan müdahale edilerek alevler kontrol altına alındı.
Öte yandan, yangına 3 yangın söndürme helikopteri, 7 arazöz, 2 su tankeri, ilk müdahale aracı, itfaiye araçları ve 72 personelin müdahale ettiği yangında 4 dönüm alanın zarar gördüğü öğrenildi. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Alanya'da orman yangını
GÜNDEM
Alanya'da orman yangını

Çorum Bayat'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı
OYNAT 00:20
Çorum Bayat'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Çorum'un Bayat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Alınan bilgiye göre, Ahacık köyü Karabalçık mevkisindeki ormanlık alandan duman yükseldiğini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğü ile Bayat ve İskilip belediyelerinin itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Söndürme çalışmalarına ayrıca 2 helikopter ve 2 uçak da katıldı. Bayat Kaymakamı Yunus Emre Bozkurtoğlu ve Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, Ahacık köyüne giderek, çalışmaları inceledi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
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