Alanya'daki kaplumbağa vahşetine soruşturma: 4'ünün öldüğü, 4'ünün yaşadığı belirlendi

Dünya

ABD'den Türkiye'ye tıbbi yardım teşekkürü: Türkiye'ye minnettarız

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, tıbbi malzeme yardımı nedeniyle Türkiye'ye teşekkür etti. Bakan Pompeo, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "NATO müttefikimiz Türkiye'ye minnettarız. Türkiye'nin destekleri, dünyanın dört bir tarafında Kovid-19 ile mücadelede iyi işler çıkaran Amerikan şirketlerine yardımcı oluyor. Bu durumu beraber atlatacak ve hiç olmadığı kadar güçlü çıkacağız" ifadelerini kullandı.