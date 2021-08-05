Alanya yaklaşık 9 gündür orman yangınları ile mücadele ediyor.

Bir yandan alevleri söndürme çalışmaları devam ederken, bir yandan da yangından etkilenen vatandaşların yaraları sarılıyor.

Türkiye'nin dört bir yanından da ilçeye yardım kolileri gönderiliyor. O kolilerin açıldığı anlarda çekilen bir video ise izleyenleri şaşırttı.

Vatandaşın topuklu ayakkabı isyanı

Kolileri açan vatandaşın cep telefonuna yansıyan görüntülerde, koliden topuklu ayakkabı çıktığı görüldü.

OYNAT 00:26 Alanya'daki yardım kolisinden topuklu ayakkabı çıktı vatandaş isyan etti: Millet defileye mi çıkacak? Antalya'nın Alanya ilçesinde orman yangınlarından zarar gören vatandaşlar için hazırlanan yardım kolilerinden topuklu ayakkabı çıktı. Ayakkabıyı gören kişi o anları video kayda alırken, 'Yollamayın böyle antin kuntin şeyler millet düğüne mi gidecek, defileye mi çıkacak?' diye isyan etti. BiP'te paylaş

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Duruma isyan eden ve o anları sosyal medyadan yayınlayan kişi, "Valla yanlış anlamayın da şuna bak topuklu ayakkabı. Nerede vıttırı vızık giyilmeyecek şey varsa buraya yığmışsınız. Allah bin kere razı olsun. Yollamayın böyle antin kuntin şeyler millet düğüne mi gidecek, defileye mi çıkacak? İnsanların öyle vıttırı vızık ayakkabıya, pabuca ihtiyacı yok, doğru düzgün şeye ihtiyacı var. Kadının giydiği şeye bakın, yolladığınız şeye bakın..." ifadelerini kullandı.