Gündem Albayrak Grubu CEOsu Prof Dr Ömer Bolat Batının ırkçı tavrı tescillendi
İSTANBUL

Albayrak Grubu CEO’su Prof. Dr. Ömer Bolat: Batı’nın ırkçı tavrı tescillendi

Albayrak Grubu CEO’su Prof. Dr. Ömer Bolat, Ukrayna’da tahliye sürecinde ırkçı yaklaşımlarla Afrikalılara kapıların kapanmasının dünya tarihine bir not olarak geçtiğini söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Albayrak Grubu CEO’su Prof. Dr. Ömer Bolat: Batı’nın ırkçı tavrı tescillendi ​
Albayrak Grubu CEO’su Prof. Dr. Ömer Bolat

Albayrak Grubu CEO’su Prof. Dr. Ömer Bolat, Ukrayna’da tahliye sürecinde ırkçı yaklaşımlarla Afrikalılara kapıların kapanmasının dünya tarihine bir not olarak geçtiğini söyledi.

Tüm Afrika’nın Dostları Derneği’nin konuğu olan Bolat, Ukrayna’da yaşanan insanlık dramına dikkat çekti. Bolat şunları söyledi: “Mavi gözlü sarışın olan insanlara tahliye kapıları açılırken koyu tenli olan Afrikalı kardeşlerimize kapılar kapandı. İşte bu batı medeniyeti, insanların rengine, diline, dinine göre muamele eder. İslam medeniyeti ise insanı eşrefi mahlukat olarak tanımlar.”

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