Albayrak Hat Sergisi Konya'nın misafiri

Bu yıl Besmele-i Şerif temasıyla düzenlenen sergi, 3 kıtada 24 farklı lokasyonda 1 milyonu aşan sanatseverle buluştu. Hat sanatı ile 11. yılında yeni bir temayla hazırlıklarını tamamlayan grup, yılın son sergini Konya Meram, Tantavî Kültür ve Sanat Merkezi’nde ilgilileriyle buluşturdu.

Besmele-i Şerif Hat Eserleri Sergisi’ne Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meram Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz ve Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri katıldı. Açılışta hattat Hüseyin Öksüz ve Besmele-i Şerif temasında hat eserleri kaleme alan hattatlardan Seyit Ahmet Depeler, Abdurrahman Depeler, Aydın Kızılyar, Serkan Selalmaz ve Sami Naddah da hazır bulundular. Sergi, 9 Aralık tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. Sergi, Kültür Yolu Festivali’nin Şanlıurfa, Samsun, Trabzon, Van, Erzurum, Gaziantep ve Diyarbakır duraklarında; Asya kıtasında Özbekistan, Suriye ve Azerbaycan; Afrika kıtasında Tunus ve Somali; Avrupa kıtasında Almanya, Macaristan ve Arnavutluk’u ziyaret ederek 10 bin kilometreyi aşan bir yolculuk yaptı. 19 Aralık 2023 tarihinde İstanbul, Tophane-i Âmire’de başlayan Besmele-i Şerif Hat Eserleri serüveni, Konya’da tamamlandı.