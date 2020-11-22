Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Albayrak ve Güven ailesinin mutlu günü
İSTANBUL

Albayrak ve Güven ailesinin mutlu günü

Albayrak Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak’ın oğlu Muhammed Sinan Albayrak ile Trabzonlu iş adamı Hasan Güven’in kızı Gizem Güven dünya evine girdi.

Yasin Yılmaz Yeni Şafak
Muhammed Sinan Albayrak ile Gizem Güven için Haliç Kongre Merkezi’nde nikah merasimi düzenlendi.
Muhammed Sinan Albayrak ile Gizem Güven için Haliç Kongre Merkezi’nde nikah merasimi düzenlendi.

İş ve siyaset dünyası Albayrak ve Güven ailelerinin mutlu gününde bir araya geldi. Albayrak Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak ve Ayşe Albayrak’ın oğlu Muhammed Sinan Albayrak ile Trabzonlu iş adamı Hasan Güven ile Fatma Güven’in kızı Gizem Güven dünya evine girdi. Genç çift için Haliç Kongre Merkezi’nde nikah merasimi düzenlendi. Tören, Hafız Osman Baltacı’nın Kur’ân-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından nikah merasimine geçildi.

DEVLET ŞAHİT OLDU

Beyoğlu Belediye Başkanı Ali Haydar Yıldız’ın kıydığı nikahta genç çiftin şahitliğini TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman, son Başbakan Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski Başbakan Yardımcıları Nurettin Canikli ve Emrullah İşler, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Recep Atakaş, iş adamı Cemal Kalyoncu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile Sinan Albayrak’ın amcası Nuri Albayrak yaptı. Nikah cüzdanını Gizem Güven’e teslim eden TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman, genç çifte bir ömür boyu mutluluk dilerken üç çocuk tavsiyesinde bulunmayı da ihmal etmedi.

ERBAŞ DUA ETTİ

Diyanet işleri Başkanı Erbaş da genç çift için dua etti. Şahitlerin yanı sıra törene Sinan Albayrak’ın amcaları Mustafa Albayrak, Kazım Albayrak, Bayram Albayrak, Muzaffer Albayrak ve abisi Mesut Albayrak, Albayrak Grubu CEO’su Ömer Bolat, Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül, bakan yardımcıları, milletvekilleri, belediye başkanları, Albayrak ve Güven ailesinin sevenleri katıldı.

CUMHURBAŞKANI MESAJ YOLLADI

  • Tören öncesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın genç çifte yolladığı mesaj okundu. Erdoğan mesajında, “Nikah törenine nazik davetiniz için teşekkür ederim. Gizem ile Muhammed Sinan Albayrak’a çıktıkları bu yolda sevgi ve saygı içerisinde sağlıklı bir ömür sürmeleri temennisi ile iki cihan saadeti diler, beraberliklerinin iki aileye de huzur ve mutluluk getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ederim. Bu vesile ile sizlere ve kıymetli misafirlere en kalbi selamlarımı sunarım” dedi.
Abone Ol Google News
Aydınlık günler bizi bekliyor

Aydınlık günler bizi bekliyor

​Salgın sürecinde diğer ülkelere göre pozitif ayrıştık.
Albayrak ve Güven ailesinin mutlu günü

Albayrak ve Güven ailesinin mutlu günü

​Muhammed Sinan Albayrak ile Gizem Güven dünya evine girdi.
ElindeYasinlerin kanı var

Elinde
Yasinlerin kanı var

​Terör baronu Demirtaş'ı aklama yarışı başladı.
HDP'den <br>İYİ Parti itirafı

HDP'den
İYİ Parti itirafı

2018'de muhalefetin ortak bir anayasa girişimi oldu.

Mehmetçik Karabağ görevine hazır

Mehmetçik Karabağ görevine hazır

​İntikal için Erdoğan'ın talimatı bekleniyor.

Fransız nazizmi!

Fransız nazizmi!

​Karikatürlere karşı çıkan sınır dışı edilebilir.
Yasağı yanlış anladılar

Yasağı yanlış anladılar

​Bir çok kentin meydanı boş kaldı.
Ermenistan <br>her yeri yakıp yıktı

Ermenistan
her yeri yakıp yıktı

​MSB'den 'Ağdam' paylaşımı.
Kritik galibiyet

Kritik galibiyet

​Beşiktaş, Başakşehir'i 3-2 mağlup etti.
Yunanistan'ın <br>açıklama saplantısı

Yunanistan'ın
açıklama saplantısı

Dışişleri, Yunanistan'ın yapması gerekeni açıkladı.
İlk yerli uydu 2022'de uzayda

İlk yerli uydu 2022'de uzayda

Bakan Karaismailoğlu, ​6-A uydusunun fırlatılma tarihini duyurdu.

Sokağa çıkma <br>yasağı başladı

Sokağa çıkma
yasağı başladı

İşte yasakla ilgili istisnalar.
Bilanço ağırlaşıyor

Bilanço ağırlaşıyor

Can yakan koronavirüs verileri açıklandı.
Uluslararası foruma<br>kritik uyarı

Uluslararası foruma
kritik uyarı

Cumhurbaşkanı ​Erdoğan, video mesaj gönderdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.