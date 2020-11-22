Albayrak ve Güven ailesinin mutlu günü

İş ve siyaset dünyası Albayrak ve Güven ailelerinin mutlu gününde bir araya geldi. Albayrak Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak ve Ayşe Albayrak’ın oğlu Muhammed Sinan Albayrak ile Trabzonlu iş adamı Hasan Güven ile Fatma Güven’in kızı Gizem Güven dünya evine girdi. Genç çift için Haliç Kongre Merkezi’nde nikah merasimi düzenlendi. Tören, Hafız Osman Baltacı’nın Kur’ân-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından nikah merasimine geçildi.

DEVLET ŞAHİT OLDU

Beyoğlu Belediye Başkanı Ali Haydar Yıldız’ın kıydığı nikahta genç çiftin şahitliğini TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman, son Başbakan Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski Başbakan Yardımcıları Nurettin Canikli ve Emrullah İşler, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Recep Atakaş, iş adamı Cemal Kalyoncu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile Sinan Albayrak’ın amcası Nuri Albayrak yaptı. Nikah cüzdanını Gizem Güven’e teslim eden TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman, genç çifte bir ömür boyu mutluluk dilerken üç çocuk tavsiyesinde bulunmayı da ihmal etmedi.

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ERBAŞ DUA ETTİ

Diyanet işleri Başkanı Erbaş da genç çift için dua etti. Şahitlerin yanı sıra törene Sinan Albayrak’ın amcaları Mustafa Albayrak, Kazım Albayrak, Bayram Albayrak, Muzaffer Albayrak ve abisi Mesut Albayrak, Albayrak Grubu CEO’su Ömer Bolat, Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül, bakan yardımcıları, milletvekilleri, belediye başkanları, Albayrak ve Güven ailesinin sevenleri katıldı.

CUMHURBAŞKANI MESAJ YOLLADI