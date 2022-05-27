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İSTANBUL

Albayrak’tan İnsan Kaynakları Zirvesi: Yeteneğinle iz bırak

“Yeteneğinle İz Bırak” sloganıyla 2022 İnsan Kaynakları Zirvesi’ni hayata geçiren Albayrak Grubu İK Koordinatörlüğü, 3 gün boyunca eğitim ve sunumlarla İK süreçlerini değerlendirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Albayrak’tan İnsan Kaynakları Zirvesi: Yeteneğinle iz bırak
Albayrak Grubu İK Koordinatörlüğü’nün düzenlediği zirve yoğun ilgi gördü.

“Yeteneğinle İz Bırak” sloganıyla 2022 İnsan Kaynakları Zirvesi’ni hayata geçiren Albayrak Grubu İK Koordinatörlüğü, 3 gün boyunca eğitim ve sunumlarla İK süreçlerini değerlendirdi. 10’un üzerinde sektörde 50’ye yakın şirket ve yayın markasıyla, 15 bin’den fazla çalışana hizmet veren Albayrak Grubu İK Koordinatörlüğü’nün düzenlediği zirve yoğun ilgi gördü.

Bilal Aydoğdu
Bilal Aydoğdu

MOTİVASYONA ÖNEM VERİYORUZ

  • Analitik düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmek, çalışanlar ve yöneticiler arasında koordinasyonu güçlendirmek amacıyla düzenlenen zirveyle ilgili görüşlerini aktaran Albayrak Grubu İnsan Kaynakları İşe Alım Yöneticisi Bilal Aydoğdu, “Çalışma arkadaşlarımızın iş ortamındaki motivasyonunu ve bireysel motivasyonunu arttırmak İK Koordinatörlüğümüzün önem verdiği konular arasında. Türkiye’nin dört bir yanından katılım sağlayan ekiplerimizin arasındaki iletişimi geliştirmek, güven ve dayanışma ortamı oluşturmak, nihai olarak da şirket verimliliğini artırmak için sürekli çalışıyor ve yenilikçi fikirler üretmeye gayret gösteriyoruz.” dedi.

ÜÇ GÜN SÜRDÜ

Üç gün süren zirve boyunca liderlik, takım çalışması, açık iletişim, motivasyon, ikna kabiliyeti, karşılıklı saygı ve güven yetkinliklerinin geliştirilmesi için çeşitli etkinlikler düzenlendi. İK yöneticileri ve çalışanları zirvede güzel ve verimli vakit geçirerek hedef ve stratejilerini pekiştirdi. Zirve kapsamında İş Hukuku ve SGK mevzuatındaki güncel gelişmeler, Albayrak Grubu’nun yeni dönem hedef ve stratejileri farklı sektörlerden yöneticilerin de katılımıyla değerlendirildi.

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