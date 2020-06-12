Alçak saldırının cezası onandı: Şehit edilmesinin arkasından PKK çıktı

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Mardin’in Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk’ün şehit edilmesine ilişkin davada 7 sanık hakkında verilen karara ilişkin temyiz incelemesini tamamladı. Sanık Şerif Mesutoğlu’nun, “Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak”, “kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmek”, “kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs etmek” ve “patlayıcı madde bulundurmak” suçlarından aldığı 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 28 yıl hapis cezasını onayan Daire, Fikret Deniz’in “ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefet” suçundan 5 yıl hapis cezasını da onadı.

Şerif Mesutoğlu

PKK’NIN AMACINA HİZMET EDİYOR

Dairenin kararında, Safitürk’ün şehit edilmesinin, PKK’nın devletin birliğini bozma, ülke topraklarından bir kısmını devlet idaresinden ayırma amacına yönelik olarak gerçekleştirildiği belirtildi.

El yapımı patlayıcı yerleştirdiler

Muhammet Fatih Safitürk

Mardin’in Derik ilçesinde 10 Kasım 2016’da makam odasında PKK’lı teröristlerce el yapımı patlayıcı ile düzenlenen saldırıda, İçişleri Bakanlığı’nca Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Safitürk ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede 11 Kasım 2016 günü şehit olmuş, saldırıda şoförü Mustafa Dinçer de yaralanmıştı. Mardin 3. Ağır Ceza Mahkemesi, 15 sanığın yargılandığı davada, Şerif Mesutoğlu’nu, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 28 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.