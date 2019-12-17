Alçak tezgah çöktü

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin olayı araştırmasıyla gerçek kısa sürede ortaya çıktı. İlçe emniyete yapılan ihbarla apartmana giden polis ekipleri, duvardaki yazının silinmiş olduğunu fark etti. Apartmanın girişini gören güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, yazıyı yazanın aynı apartmanda yaşayan ve kendisi de Alevi olan İ.G. isimli şahıs olduğunu tespit etti.

PROVOKATÖRLER SAHNEDE

Gözaltına alınan ve suçunu itiraf eden İ.G., emniyetteki ifadesinde konunun apartmandaki çöp ve aidat husumetinden kaynaklandığını, bir anlık öfkeyle “komşusunu korkutmak için” yazdığını söyledi. Olayın sosyal medyada yayılmasıyla sahneye çıkan provokatörler “Alevilere yine tehdit, gebereceksin” şeklinde paylaşımlar yaptı. Bazı Alevi federasyonlarının da mezhepsel ve ayrıştırıcı açıklamalarda bulunması dikkat çekti. Gözaltına alınan Alevi komşu İ.G.’nin yazdıklarının herhangi bir mezhepsel ayrılık veya başka bir maksat taşımadığını, yaşananlardan pişmanlık duyduğunu ifade etmesi, provokatörlerin çabasını boşa çıkarttı.