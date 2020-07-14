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POLİTİKA

Alçaklar Türk bayrağını yakıp poz verdi: Ayasofya'nın açılmasına karşı çıkan gruptan çirkin provokasyon

Kendilerine Kudüs İnisiyatifi adını veren 9 kişilik bir grup, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Türkiye Başkonsolosluğu önünde Ayasofya’nın cami olarak ibadete açılması nedeniyle yanlarında getirdikleri Türk bayrağını yaktı. Alçak provokasyonun ardından Türk bayrağını yakan kişi gözaltına aldı.

Haber Merkezi Reuters
Türk bayrağını yakıp poz verdiler.
Türk bayrağını yakıp poz verdiler.

Ayasofya'nın ibadete açılması hem Türkiye'de hem de dünyada büyük yankı uyandırdı. Ancak durumu hazmedemeyenler skandallara imza atmayı sürdürüyor. Son olarak kendilerine Kudüs İnisiyatifi adını veren 9 kişilik bir grup, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Türkiye Başkonsolosluğu önünde Ayasofya’nın cami olarak ibadete açılması nedeniyle yanlarında getirdikleri Türk bayrağını yaktı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bediüzzaman Said Nursi'nin, 'Ayasofya'nın açılmasını ben göremeyeceğim. Kabrimden seyredeceğim. Hüsnü görecek' dediği talebesi ve son vekili Hüsnü Bayramoğlu'nu aradı. Bayramoğlu'nun 'Cuma namazını sizin kıldırmanızı istiyoruz.' şeklindeki isteğine Cumhurbaşkanı Erdoğan gülümseyerek, 'O kadar da değil.' yanıtını verdi.


Gruptakilerin çoğu Yahudi

Kudüs İnisiyatifi adlı grubun başkanı olduğunu söyleyen Elias Zarina, söz konusu inisiyatifin Hristiyan ve Yahudilerden oluştuğunu belirtti. Zarina, grupta bulunan ve belinde silah olduğu görülen kişinin İsrail ordusu mensubu bir Yahudi olduğunu ifade etti.

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Netenyahu'ya çağrı yaptılar

Ayrıca Zarina, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya Türkiye’ye karşı destek olma ve dünyadaki Hristiyanları koruma çağrısında bulundu.

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“Gençler!
Bugün mü yarın mı bilemem.
Fakat Ayasofya açılacak' sözleri.

  • Türkiye karşıtı sloganların yer aldığı bazı pankartları Konsolosluk binasının dış cephesine asan grup mensupları, bir süre ellerindeki Yunanistan ve Bizans İmparatorluğu bayraklarını salladıktan sonra Türk bayrağını yaktı.

Grup üyeleri binaya Yunanistan bayrağı asmak isterken Konsolosluk çalışanları bunu engellemeye çalıştı. İsrail polisi, gösteri bittikten sonra olay yerine geldi ve ardından grup üyeleri konsolosluk binasından uzaklaştı.

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