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POLİTİKA

Alçaklığa doymadılar

Eren Bülbül’ün katili olan PKK’lı terörist Mehmet Yakışır’ın cenazesine katıldıkları için haklarında soruşturma başlatılan HDP’li milletvekilleri Musa Farisoğulları ve Remziye Tosun, o teröristin taziyesine de gitti. HDP’li isimler adeta devlete meydan okudu.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
HDP’li isimler adeta devlete meydan okudu.
HDP’li isimler adeta devlete meydan okudu.

PKK'nın kırmızı listedeki sözde Karadeniz bölge sorumlusu Mehmet Yakışır'ın cenazesine katıldıkları için haklarında 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan soruşturma başlatılan HDP'li milletvekilleri Musa Farisoğulları ile Remziye Tosun, teröristin taziyesine de katıldı. Farisoğulları, taziye evinde yaptığı konuşmada adeta devlete meydan okudu. Kürt halkının değerlerine sahip çıktıklarını öne süren Farisoğulları, teröristleri Kürtlerle aynı kefeye koydu.

TAZİYEDE ÖCALAN POSTERLERİ AÇILDI

Trabzon'un Maçka ilçesinde 15 yaşındaki Eren Bülbül'ü şehit eden 'Zeynel' kod adlı terörist Mehmet Yakışır için Diyarbakır’ın Bağlar ilçesindeki Lice Demcirt Taziye Evi’nde PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterleri asıldı. Gelişmeler üzerine güvenlik güçlerinin operasyon düzenlediği adreste teröristin 4 yakını gözaltına alındı. Diyarbakır TEM Şube Müdürlüğü’ne ifade veren şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

HENDEKÇİ SEMRA GÜZEL DE ORADAYDI

Aralarında Musa Farisoğulları ve Remziye Tosun'un da bulunduğu HDP'liler taziye evine destek ziyaretinde bulundu. Ziyarete milletvekilleri Dersim Dağ HDP İl Eşbaşkanları Mehmet Şerif Çamçı ve Filiz Buluttekin, BDP Diyarbakır İl Eşbaşkanı Naşide Toprak ve partililer dae katıldı. Teröristlere destek verenler arasında PKK’nın hendek terörü sırasında polisleri bombayla yaralayan gruptaki Doktor Semra Güzel'in de yer alması dikkat çekti.

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