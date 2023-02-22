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2023-ALES/1 başvuruları başladı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 16 Nisan'da uygulanacak, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/1) başvuruları başladı.

12:05 . 22/02/2023 Çarşamba
AA
ÖSYM

ÖSYM

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 16 Nisan'da uygulanacak, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/1) başvuruları başladı.


ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 16 Nisan 2023'te yapılacak sınava başvurular, 1 Mart'a kadar alınacak.


Adaylar başvurularını, ÖSYM merkezlerinin yanı sıra "https://ais.osym.gov.tr" adresi ve ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından da yapabilecek.


Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye, 2023-ALES/1 kılavuzundan ulaşılabilecek.


#ALES
#Ölçme
#Seçme ve Yerleştirme Merkezi
1 saat önce
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2023-ALES/1 başvuruları başladı
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