ÖSYM sınav takvimi 2023 yayınlanması ile bu yıl sınava girecek milyonlarca adayın başvuru ve sınav takvimi belli olacak. KPSS, DGS, ALES, MSÜ gibi pek çok sınava katılım gösterecek olan adaylar ÖSYM tarafından yayınlanacak takvim doğrultusunda başvuru işlemlerini tamamlayacak ve söz konusu sınavlara katılacaklar. 2023 ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı? YKS, KPSS, DGS,ALES ve MSÜ ne zaman? İşte ayrıntılar...