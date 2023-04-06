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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 16 Nisan'daki 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2023-ALES/1) katılacak adayların sınav giriş belgelerini erişime açtı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 2023-ALES'e başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
ALES giriş belgesi nasıl alınır?
ALES giriş belgesi nasıl alınır?
Adaylar, sınava girecekleri yeri gösteren sınav giriş belgesini, ÖSYM'nin
adresinden edinebilecek.
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16 dakika önce