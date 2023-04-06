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ALES giriş belgeleri erişime açıldı

ÖSYM, 16 Nisan'daki 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2023-ALES/1) katılacak adayların sınav giriş belgelerini erişime açtı.

14:51 . 6/04/2023 Perşembe
AA
Arşiv

Arşiv

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 16 Nisan'daki 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2023-ALES/1) katılacak adayların sınav giriş belgelerini erişime açtı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 2023-ALES'e başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

ALES giriş belgesi nasıl alınır?

Adaylar, sınava girecekleri yeri gösteren sınav giriş belgesini, ÖSYM'nin
adresinden edinebilecek.
#ALES
#ÖSYM
#Sınav
16 dakika önce
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