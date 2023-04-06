Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Ali Ersoy, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na 2023 yılı için başvuran aday sayısının geçen yıla göre 81 bin 618 kişi arttığını, bu yıl 610 bin 419 adayın sınava gireceğini açıkladı.