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AYDİN

Alev alan otomobile ilk müdahaleyi esnaf yaptı

Alev alan otomobile ilk müdahaleyi esnaf yaptı: Büyümeden söndürüldü

Aydın'ın Söke İlçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobile, ilk müdahaleyi esnaf yaptı. Esnafın yangın tüpleri ile müdahale ettiği alevler, itfaiyenin de gelmesiyle büyümeden söndürüldü.

Haber Merkezi DHA
Esnaf, alevlere yangın tüpleriyle müdahale etti.
Esnaf, alevlere yangın tüpleriyle müdahale etti.

Aydın'ın İstasyon Caddesi'nde bugün saat 11.00 sıralarında, ilçe merkezi yönüne giden Mahmut Emer yönetimindeki 09 SK 649 plakalı otomobilin motor bölümünden alevler yükselmeye başladı.

Esnaf, alevlere yangın tüpleriyle müdahale etti.

Esnaf yangına müdahale etti

Bunun üzerine Emer, otomobili yolun sağına çekip, esnaftan yardım istedi. Esnaf, alevlere yangın tüpleriyle müdahale etti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü.

Otomobilde maddi zarara neden olan yangının elektrik aksamından kaynaklandığı üzerinde durulduğu belirtildi.

Esnaf, alevlere yangın tüpleriyle müdahale etti.
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