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İSTANBUL

Alevler bu kez Kapalı Çarşı'da yükseldi

Fatih'te bulunan Tarihi Kapalı Çarşı girişindeki bir jeneratörde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek klima motorlarına sıçradı. Büyüyen alevlere itfaiye ekipleri müdahale etti.

Haber Merkezi İHA
Alevler bu kez Kapalı Çarşıda yükseldi
Kapalı Çarşı'da yangın

Yangın, saat 17.15 sıralarında Fatih Kapalı Çarşı girişindeki Mahmutbey Yokuşu üzerindeki işyerlerinin jeneratöründe çıktı. Edinilen bilgiye göre, Kapalı Çarşının girişinde bulunan ve iş yerlerine ait olan bir jeneratörde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede yanda bulunan klima motorlarına da sıçradı.

Kısa sürede kontrol altına alındı

Kısa sürede alevlerin yükseldiği yangına işyeri sahipleri yangın tüpleriyle müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle oluşan dumanlar paniğe yol açarken, itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale sonrası yangının söndürülmesi ile birlikte yaşanan panik sona erdi.

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Bir kişi dumandan etkilendi

Yangın esnasında yangın tüpleriyle yangına müdahale eden bir kişi dumandan etkilendi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ambulansta yapılan kişi daha sonra hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, yangın esnasında bazı iş yerlerinde maddi hasar oluşurken, alevlerin yükseldiği yangın vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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