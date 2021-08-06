Gündem Alevler Yeniköy Termik Santraline doğru ilerliyor Havadan ve karadan müdahale sürüyor
MUĞLA

Alevler Yeniköy Termik Santrali’ne doğru ilerliyor: Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Muğla’da 9 gündür devam eden orman yangınları Milas’ta şiddetini arttırarak devam ediyor. Önceki gün Kemerköy Termik Santrali’ne ulaşan alevlerin bugün de Yeniköy Termik Santrali’ne doğru ilerlediği belirtildi. Ekipler bölgede yoğun güvenlik önlemi alırken, iklim ve arazi şartları mücadeleyi zorlaştırıyor.

Haber Merkezi İHA
Alevler Yeniköy Termik Santrali’ne doğru ilerliyor: Havadan ve karadan müdahale sürüyor
Bölgede sivil geçişlere izin verilmiyor.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde başlayıp 8 ilçesinde etkili olan yangınların şu anda 3 ayrı noktada şiddetli olarak devam ettiği bildirildi. Yangın bölgelerinden en kritik nokta olan termik santrallerin bulunduğu bölge Milas Ören ve çevresinde yangın devam ediyor.

İHA

Önceki gün Kemerköy Termik Santraline ulaşan, müdahaleler ve alınan önlemlerle termik santraldeki yangın en az hasarla atlatılırken, alevlerin bugün bölgedeki diğer termik santral olan Yeniköy Termik Santrale doğru ilerlediği kaydedildi.

İHA

  • Güvenlik güçleri tarafından sivil geçişlere izin verilmeyen bölgede yangına havadan ve karadan müdahale çalışmaları devam ediyor.

Yangın Yeniköy Termik Santraline doğru ilerliyor: İş makinaları hendek kazacak
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Yangın Yeniköy Termik Santraline doğru ilerliyor: İş makinaları hendek kazacak

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Kahreden görüntü: Muğla’da ormanlar alev alev yandı, tahribat gün aydınlanınca ortaya çıktı
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Türkiye’nin orman yangınlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor.
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Kavaklıdere ormanlık alanda başlayan ve gün boyunca etkili olan yangınlara hem karadan hem de havadan müdahaleler devam etti.
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Uzun süren çalışmalar sonrası ormanlık alandaki yangınların bir kısmı kontrol altına alındı.
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Muğla’da ormanlar alev alev yandı, tahribat gün aydınlanınca ortaya çıktı
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Günün ilk ışıklarıyla beraber yangın sonrası ortaya çıkan tahribat ise havadan görüntülendi.
Kahreden görüntü: Muğla’da ormanlar alev alev yandı, tahribat gün aydınlanınca ortaya çıktı
Muğla'nın Kavaklıdere'ye bağlı ormanlık alanlarında çıkan orman yangınların bir kısmı kontrol altına alındı. Günün ilk ışıklarıyla birlikte ortaya çıkan tahribat havadan görüntülendi.


Yangında gönüllü çalışan Salim Akbaş: Kozalaklar bomba gibi, mermi gibi fırlıyor
OYNAT 00:45
Yangında gönüllü çalışan Salim Akbaş: Kozalaklar bomba gibi, mermi gibi fırlıyor
Yangınların devam ettiği Marmaris Yumaklı'da gönüllü olarak çalışmalara katılan İHH görevlisi Salim Akbaş, kozalakların alevlerin arasında nasıl patladığını ve ne gibi tehlikelere yol açtığını Yeni Şafak mikrofonlarına anlattı.


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