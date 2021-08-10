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ANTALYA

Alevlerden kurtarılan yavru sincabın yaraları sarılıyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 10 gün süren yangınlarda alevlerden canlı kurtulan 1 aylık sincap, hayvanseverler tarafından tedavisi için kentteki özel kliniğe getirildi. Yavru sincabın üçüncü derece yanıklarının iyileştirilmesi için çaba harcanıyor.

Haber Merkezi DHA
Alevlerden kurtarılan yavru sincabın yaraları sarılıyor
Sincap

Manavgat'ta, 10 gün süren orman yangınlarında binlerce hayvan öldü. Söndürme çalışmalarında fark edilerek kurtarılan hayvanların ise tedavilerine devam ediliyor. Alevlerden kurtulan yavru sincap da hayvanseverler tarafından tedavisi için Antalya'daki özel kliniğe getirildi. Bir aylık olduğu değerlendirilen yavru sincabın vücudundaki üçüncü derece yanıkların iyileştirilmesi için çaba harcanıyor. Burnu, ensesi ve ayakları yanan sincabın hayati tehlikesi devam ediyor.

DHA

ARKA AYAKLARDA KANGREN

Dumandan ciğerleri etkilenen sincaba klinikte uygulanan 'yoğun bakım' tedavisinde oksijen takviyesiyle solunum sıkıntısı giderilmeye çalışılıyor. Enjektör kullanılarak sıvı ile beslenen sincabın gözlerine damla damlatılıp, görüşünde sıkıntı yaşamaması için müdahale ediliyor. Vücut ısısının yükseltilmesi için özel olarak tedavi uygulanan sincabın, özellikle arka ayaklarında yanıktan dolayı kangren oluşumu başladı.

DHA

DOĞADA YAŞAYAMAYACAK

Hayati tehlikesinden dolayı özel bakım uygulanan sincap, hayatta kalmayı başarsa da kangrenden dolayı arka ayakları olmayacağı için yeniden doğada yaşamasının imkansız olduğu belirtildi. Sincabın tedavisiyle ilgilenen veteriner hekim Sefer Küçüker, dün kliniğe getirildikten sonra başlanan tedavisinde iyiye gidiş olan sincabın hayatta kalabilmesi için tedavisinin en az 1 ay süreceğini söyledi.

DHA

"HAYATİ TEHLİKEYİ HENÜZ ATLATAMADI"

Küçüker, "Manavgat'tan bize hayvanseverler tarafından getirildi. Geldiği zaman üçüncü derece yanıkları oluşmuştu. Ön ve arka ayaklarında ciddi yanık var. Yanığa bağlı arka ayaklarını kaybedeceğiz. Yeme içme yoktu, nefes alımı kötüydü. Oksijen verildikten sonra sıvıyla beslenmesine başlandı. Bugün, düne göre biraz daha iyi. Hayati tehlikeyi henüz atlatmadı. Sincabın sağlığına kavuşması için elimizden geleni yapacağız" dedi.

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İlk belirlemelere göre, Attika (Atina yöresi) bölgesinde 100 bin, Mora yarımadasının Olimpiya ve Mani bölgelerinde 100 bin ve Evia adasının kuzeyinde yaklaşık 300 bin dönüm ormanlık alan ile içindeki ev, barınak, çiftlik, işletme ve araç kül oldu.
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Aydın'da orman yangını: Yoğun mücadeleler sonrası kontrol altına alındı
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Akşam saat 17:00 sıralarında Bozdoğan ilçesine bağlı Kırsal Konaklı mahallesi yakınlarına başlayan yangın gerek hava şartları gerekse yamaç arazi yapısı ve bitki örtüsünün oldukça kuru olması nedeniyle kıs aşurede büyüdü.
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Tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangını söndürmek için ekipler seferber oldu. İhbar gelir gelmez ilk etapta havadan müdahale edilen yangına daha sonra söndürme ekipleri de karadan müdahale etti.
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Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri ve çevredeki gönüllü vatandaşlar müdahale etti. Bu arda çalışmaların oldukça zor şartlarda yürütülmesi nedeniyle bölgede 112 Acil Sağlık ekipleri de hazır bekletildi.
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Kısa sürede bölgeye gelen söndürme ekipleri yangına önce havadan, sonra da karadan müdahale etti.
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Daha sonra bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire başkanlığı Bozdoğan ve çevresindeki ilçelerde sadece birer nöbetçi ekip bırakıp diğer tüm kuvvetlerini bölgeye sevk etti. İtfaiye ekipleri ile bölgeye gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise itfaiyenin çalışmalarını ekiplerin başında takip etti.
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Hava kararıncaya kadar 2 uçak 5 helikopter ile müdahale edilen yangına hava karardıktan sonra arazöz ve tankerlerle su serpilirken gönüllülerle birlikte yaklaşık 200 kişi karadan müdahale etti.
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Yangın yoğun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Bu arada yangında Büyükşehir Belediyesi’nde görevli bir kişi uçurumdan yuvarlanarak hafif yaralandı. Bölgede bulunan 112 ekipleri tarafından müdahale edilen yaralının durumunun iyi olduğu belirtildi.
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Aydın'da orman yangını: Yoğun mücadeleler sonrası kontrol altına alındı
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde akşam saatlerinde orman yangını çıktı. Hava kararıncaya kadar 2 uçak 5 helikopter ile müdahale edilen yangına hava karardıktan sonra arazöz ve tankerlerle su serpilirken gönüllülerle birlikte yaklaşık 200 kişi karadan müdahale etti. Yangın yoğun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı.


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