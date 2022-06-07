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POLİTİKA

Algıları yalanlanınca Bakan Soylu'ya sataşan Ümit Özdağ'a Bakan Koca'dan ders: Nezaketsizlik düzeltme olarak kabul edilemez

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın kendisiyle yaşadığı diyalog üzerinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef almasına tepki gösterdi. Bakan Koca, "Düzeltme metninizde konuyla ilgisi olmayan bir bakan arkadaşıma sataştınız. Nezaketsizlik, düzeltme olarak kabul edilemez!" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Algıları yalanlanınca Bakan Soyluya sataşan Ümit Özdağa Bakan Kocadan ders: Nezaketsizlik düzeltme olarak kabul edilemez
Ümit Özdağ - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Son dönemde ülkemizdeki mülteciler üzerinden yürüttüğü 'ırkçı' politikalar ile sık sık gündeme Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, son olarak Türkiye'deki doktorların ikinci sınıf olduğunu ve Arap asıllı doktorların 'üstün insan' olduğunu öne sürdü.

Reyhanlı Devlet Hastanesi'nde görev yapan doktorların Türkçe bilmediğini iddia eden Özdağ, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından arandı.

ALGISI YALANLANINCA BAKAN SOYLU'YA SATAŞTI

Gelişme sonrası yeni bir paylaşım yapan Özdağ, "Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca beni arayarak acil serviste 4 doktorun görev yaptığını, ikisinin Türk ikisinin ise Suriye kökenli olduğunu ancak Türkiye’de tıp eğitimi aldıklarını ifade etti. Kendisine ilgisi için teşekkür ederim." diyerek gerçekleri kamuoyuna açıkladı.

Özdağ paylaşımının devamında ise, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef aldı.

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"NEZAKETSİZLİK, DÜZELTME OLARAK KABUL EDİLEMEZ"

Bakan Koca, Özdağ'ın Soylu'yu hedef alan paylaşımını alıntılayarak tepki gösterdi.

Bakan Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sn. Ümit Özdağ, Reyhanlı Devlet Hastanesi ile ilgili verdiğiniz yanlış bilgiyi düzeltmeniz için sizi aradım, hatanızı kendiniz düzeltin istedim. Ama düzeltme metninizde konuyla ilgisi olmayan bir bakan arkadaşıma sataştınız. Nezaketsizlik, düzeltme olarak kabul edilemez!"

Bakan Soylu'dan Ümit Özdağ'a sert tepki: Kendisi Soros ve operasyon çocuğudur
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Bakan Soylu'dan Ümit Özdağ'a sert tepki: Kendisi Soros ve operasyon çocuğudur
Düzensiz göçmenlerle ilgili gerçeklerin çarpıtıldığı 'Sessiz İstila' kısa filminin talimatını kendisinin verdiğini açıklayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan sert tepki geldi. Sığınmacılar üzerinden büyük bir provokasyon gerçekleştirildiğini söyleyen Bakan Soylu, 'Ben bu adamı adam yerine ve insan yerine koymam. Bu adam hayvandan aşağı bir adamdır. Esfel-i safilindir. Kendisi Soros çocuğudur ve operasyon çocuğudur. İstihbarat elemanı olduğu apaçık bellidir.' dedi.

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Algıları yalanlanınca Bakan Soyluya sataşan Ümit Özdağa Bakan Kocadan ders: Nezaketsizlik düzeltme olarak kabul edilemez

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