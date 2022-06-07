Algıları yalanlanınca Bakan Soylu'ya sataşan Ümit Özdağ'a Bakan Koca'dan ders: Nezaketsizlik düzeltme olarak kabul edilemez

Son dönemde ülkemizdeki mülteciler üzerinden yürüttüğü 'ırkçı' politikalar ile sık sık gündeme Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, son olarak Türkiye'deki doktorların ikinci sınıf olduğunu ve Arap asıllı doktorların 'üstün insan' olduğunu öne sürdü.

Reyhanlı Devlet Hastanesi'nde görev yapan doktorların Türkçe bilmediğini iddia eden Özdağ, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından arandı.

ALGISI YALANLANINCA BAKAN SOYLU'YA SATAŞTI

Gelişme sonrası yeni bir paylaşım yapan Özdağ, "Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca beni arayarak acil serviste 4 doktorun görev yaptığını, ikisinin Türk ikisinin ise Suriye kökenli olduğunu ancak Türkiye’de tıp eğitimi aldıklarını ifade etti. Kendisine ilgisi için teşekkür ederim." diyerek gerçekleri kamuoyuna açıkladı.

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Özdağ paylaşımının devamında ise, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef aldı.

GÜNDEM Ümit Özdağ köstebeklerini itiraf etti: İstihbaratçı ve polis öğrencilerim bana içeriden bilgi veriyor

"NEZAKETSİZLİK, DÜZELTME OLARAK KABUL EDİLEMEZ"

Bakan Koca, Özdağ'ın Soylu'yu hedef alan paylaşımını alıntılayarak tepki gösterdi.

Bakan Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sn. Ümit Özdağ, Reyhanlı Devlet Hastanesi ile ilgili verdiğiniz yanlış bilgiyi düzeltmeniz için sizi aradım, hatanızı kendiniz düzeltin istedim. Ama düzeltme metninizde konuyla ilgisi olmayan bir bakan arkadaşıma sataştınız. Nezaketsizlik, düzeltme olarak kabul edilemez!"

Sn. Ümit Özdağ, Reyhanlı Devlet Hastanesi ile ilgili verdiğiniz yanlış bilgiyi düzeltmeniz için sizi aradım, hatanızı kendiniz düzeltin istedim. Ama düzeltme metninizde konuyla ilgisi olmayan bir bakan arkadaşıma sataştınız. Nezaketsizlik, düzeltme olarak kabul edilemez! https://t.co/LccejWZmO3 REKLAM June 7, 2022