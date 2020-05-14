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Gündem Ali Erbaş hakkındaki suç duyurusuna soruşturmaya yer olmadığı kararı
ANKARA

Ali Erbaş hakkındaki suç duyurusuna 'soruşturmaya yer olmadığı' kararı

Ali Erbaş hakkındaki suç duyurusuna 'soruşturmaya yer olmadığı' kararı

Ankara Barosunun, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" suçu işlediği iddiasıyla Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkında yaptığı suç duyurusu, "soruşturmaya yer olmadığı" kararıyla sonuçlandı. Kararda, "Kanun ve mevzuatlar dikkate alındığında Diyanet İşleri Başkanının bir cuma hutbesinde İslamiyet'in emir ve yasaklarından bahsetmesi, bu mahiyetteki tavsiye ve telkinlerinin, kanunun suç saydığı 'nefret ve ayrımcılık', 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' suçlarını oluşturduğunun kabulü mümkün değildir" denildi.

Haber Merkezi AA
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Barosunun ramazan ayının ilk cuma hutbesindeki ifadeleri nedeniyle Erbaş hakkında yaptığı suç duyurusunu değerlendirdi.

Savcılığın, inceleme sonucunda verdiği "soruşturmaya yer olmadığı" kararında, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın yasaların kendisine verdiği yetkiler doğrultusunda, İslam'ın emir ve yasaklarının yer aldığı cuma hutbesini okuduğu vurgulandı.

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Hutbede, İslam'ın helal ve haram kıldığı konular ele alınarak bu noktada gerekli uyarıların yapıldığına dikkat çekilen kararda, şu değerlendirmeye yer verildi:

  • "İncelenen ve izlenen hutbe içeriğinde genel olarak İslam dininin helal ve haram saydığı şeylerden, bunların helal ve haram sayılmasının sebeplerinden, ramazan ayı ve orucun faziletlerinden bahsedildiği, İslam dininin korunmasını zaruri gördüğü 5 temel esas olan 'canını korumak', 'aklını korumak', 'dinini korumak', 'malını korumak', 'neslini korumak' kapsamında neslin ve sağlığın korunması üzerinde de durulduğu, bu konularla ilgili İslam'ın bazı emir ve yasaklarından söz edildiği, bu emir ve yasakların tüm insanların menfaatine olduğunun belirtildiği, bu yönüyle hutbede tüm insanlığa da hitap edildiği görülmüştür."

Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki 633 Sayılı Kanun maddeleri ile diğer ilgili mevzuat dikkate alındığında Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın görevini yerine getirdiği vurgulanan kararda, "Kanun ve mevzuatlar dikkate alındığında Diyanet İşleri Başkanının bir cuma hutbesinde İslamiyet'in emir ve yasaklarından bahsetmesi, bu mahiyetteki tavsiye ve telkinlerinin, kanunun suç saydığı 'nefret ve ayrımcılık', 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' suçlarını oluşturduğunun kabulü mümkün değildir." değerlendirmesine yer verildi.

Şikayet konusu fiilin suç oluşturmadığı, iddiaların ise soyut ve genel nitelikte olduğuna vurgu yapılan kararda, Ali Erbaş hakkında "soruşturma yapılmasına yer olmadığına" karar verildiği ifade edildi.

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