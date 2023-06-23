Ali Erbaş Mekke Hastanesini ziyaret etti: Hastalarımız için Arafat’ta sahra hastanesini kurduk

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı Mekke Hastanesini ziyaret ederek, Sağlık Ekip Başkanı Zekeriya Abdulazizoğlu ve Başhekim Murat Türkyılmaz’dan bilgi aldı, sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

Ziyaret sırasında geçmiş olsun dileğinde bulunduğu hastalara gül veren Başkan Erbaş, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Hastanede 360 sağlık personeliyle hizmet verildiğini, Türkiye olarak hacı adaylarının sağlığını çok önemsediklerini ifade eden Başkan Erbaş, “Sağlık her şeyin başında. ‘Olmaya cihanda bir nefes sıhhat gibi’ demiş Kanuni Sultan Süleyman. Dolayısıyla o bir nefese muhtaç olan hastalarımıza en güzel bir şekilde burada doktorlarımızla hizmet etmeye gayret ediyoruz. İnşallah burada yatan hastalarımız en kısa zamanda şifa bulurlar. Doktorlarımızın tedavileri sonuç verir ve Arafat’a da çıkmak nasip olur.” dedi.

“Diyanetin organizasyon kabiliyetini sağlık tesislerinde de gösteriyoruz”

Yatarak tedavi gören hastaların Arafat’a nakliyle ilgili de bilgi aktaran Başkan Erbaş, “Hastalarımız için Arafat’ta bir sahra hastanesi kurduk, orada vakfelerini yapma imkanı sağlıyoruz. Mümkün olduğunca ülkemizin gücünü burada kullanarak, Diyanet İşleri Başkanlığımızın organizasyon kabiliyetini sağlık tesislerimizde de ortaya koyarak vazifemizi en güzel bir şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Diyanet olarak sağlığa göstermiş olduğumuz ehemmiyetten dolayı en ufak bir ihmale fırsat vermeyecek şekilde titiz çalışmalarla başarılı oluyoruz.” diye konuştu.

Hastaneye tedavi için gelen hacı adayları da imkanların çok iyi olduğunu belirterek, Diyanet yetkililerine teşekkür etti.

Mekke Ayniyat ile Servis Ekip Başkanlığı ziyareti

Ayniyat ile Servis Ekip Başkanlıklarını ziyaret eden Başkan Erbaş, buraya gelişinde Ayniyat Ekip Başkanı Murat Akdoğan, Servis Ekip Başkanı Mahmut Şahin ve ekip çalışanları karşıladı.

Başkan Erbaş, Ayniyat Ekip Başkanı Akdoğan’dan Mekke’de yürütülen servis hizmetleri ve Arafat hazırlıklarıyla ilgili bilgi aldı.

Ayniyat ekibinin yaptığı işlerin önemine değinen Başkan Erbaş, “Ayniyatta yapılan işlerde hiçbir ihmalin olmaması, anlık işlerin aksamaması gerekiyor. Herhangi bir aksama veya sıkıntı olmadan, problem yaşamadan son hacımızı uğurlayıncaya kadar çalışmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Servis Ekip Başkanı Mahmut Şahin ise, Mekke’de yürütülen hizmetler hakkında Başkan Erbaş’a bilgi verdi.

Ziyaretlerde Başkan Erbaş’a, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun, Mekke Din Hizmetleri Ataşesi Dr. Ahmet Oğuz eşlik etti.







