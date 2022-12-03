Gündem Ali Erbaştan Engelliler Günü mesajı Dini ve insani bir sorumluluktur
POLİTİKA

Ali Erbaş'tan Engelliler Günü mesajı: Dini ve insani bir sorumluluktur

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla sosyal medya hesaplarından mesaj yayınlayan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Engelli kardeşlerimizin yanlarında olmak, onlara hayatı kolaylaştırmak dini ve insani bir sorumluluktur” dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Ali Erbaştan Engelliler Günü mesajı: Dini ve insani bir sorumluluktur
Ali Erbaş

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla sosyal medya hesaplarından bir mesaj yayımladı. Engellilere hayatı kolaylaştırmanın dini ve insani bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Erbaş, şunları kaydetti:

  • “Engelli kardeşlerimizin yanlarında olmak, onlara hayatı kolaylaştırmak dini ve insani bir sorumluluktur. Tüm çalışma alanlarımızla kardeşlerimizin yanında olmaya devam ediyor, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle tüm kardeşlerimize en kalbi selam ve muhabbetlerimi sunuyorum.”

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Camisi olmayan mahalle kalmamalı
GÜNDEM
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Camisi olmayan mahalle kalmamalı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Kadına yönelik şiddet İslam’a göre suç ve günahtır
GÜNDEM
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Kadına yönelik şiddet İslam’a göre suç ve günahtır
Tüketiciyi aldatan yandı

Tüketiciyi aldatan yandı

​'Efsane' indirimler bakanlığın merceği altında.
Çeyrek final için sahaya çıkıyorlar

Çeyrek final için
sahaya çıkıyorlar

​Dünya Kupası'nda son 16 turu heyecanı bugün başlıyor.
Şanlıurfaya tarihi yatırım

'Yenilenebilir Enerji Endüstri Bölgesi kuruyoruz'

Almanya’daki Türklerin 40 yıllık rüyası: Çifte vatandaşlık artık çok yakın

Almanya’daki Türklerin 40 yıllık rüyası: Çifte vatandaşlık artık çok yakın

​Liste açıklandı: Kasım ayının şampiyonları belli oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.