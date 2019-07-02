Aliağa'da gemi yangını

İzmir'deki gemide çıkan yangının görüntüleri

İzmir'in Aliağa ilçesinde iskeledeki bir gemide patlamanın ardından yangın çıktı. Alınan bilgiye göre, iskelede bulunan bir gemide henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından gemide yangın çıktı. Bölgeye sahil güvenlik, emniyet, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

