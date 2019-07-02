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İZMİR

Aliağa'da gemi yangını

İzmir'in Aliağa ilçesinde SOCAR'a ait, Petkim Limanı'nda demirli gemide, ikmal sırasında yaşanan patlamanın ardından yangın çıktı, 1 kişi hayatını kaybetti 15 kişi yaralandı.

Haber Merkezi AA
Patlamanın meydana geldiği gemi
Patlamanın meydana geldiği gemi

İzmir'in Aliağa ilçesinde SOCAR'a ait, Petkim Limanı'nda iskelede bulunan bir gemide henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından gemide yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.

Bir kişi hayatını kaybetti

Aliağa Kaymakamı Erhan Günay açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

SOCAR'a ait, Petkim Limanı'nda demirli gemide patlama nedeniyle yangın meydana geldi. Yaralanan 15 İtalyan ve 1 Romanya vatandaşı hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan 16 yaralıdan biri hayatını kaybetti. Karadan ve denizden müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.
  • PETKİM'den yapılan yazılı açıklamada ise "Petkim İskele 5'te 23.20 civarında İtalya bandıralı, Synzania adlı gemiye sıvı hidrokarbon dolumu için yapılan bağlantı sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana gelmiştir. Ekiplerimizin anında müdahalesi sonucu yangın söndürülmüş olup gemideki soğutma çalışmaları devam etmektedir." denildi.

Açıklamada, yangınla ilgili araştırmaların devam ettiği kaydedildi. Öte yandan, olaya ilişkin Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

İzmir'deki gemide çıkan yangının görüntüleri
OYNAT 00:28
İzmir'deki gemide çıkan yangının görüntüleri
İzmir'in Aliağa ilçesinde iskeledeki bir gemide patlamanın ardından yangın çıktı. Alınan bilgiye göre, iskelede bulunan bir gemide henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından gemide yangın çıktı. Bölgeye sahil güvenlik, emniyet, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.


Aliağada gemi yangını

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