Gündem Alınan tedbir kararı sonrası İstiklal Caddesinde denetim yapıldı
YEREL GÜNDEM

Alınan tedbir kararı sonrası İstiklal Caddesinde denetim yapıldı

Beyoğlu’nda 6 kişinin hayatını kaybettiği 81 kişinin de yaralandığı bombalı saldırının ardından bir dizi önlem alındı. Vali Ali Yerlikaya’nın açıklamasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beyoğlu Belediyesine bağlı zabıta amirliği ekipleri tarafından caddede denetim yapıldı.

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Haber Merkezi İHA
Alınan tedbir kararı sonrası İstiklal Caddesinde denetim yapıldı
İstiklal Caddesi Denetimi

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde 13 Kasım’da yaşanan bombalı terör saldırısının ardından cadde üzerinde bir dizi önlem alınmaya başlanmıştı. Bu çerçevede zabıta ekipleri, caddede denetim gerçekleştirildi. Seyyar satıcılar için de yeni noktalar belirlendi.

Yeni tedbirler alındı

Caddede asayişi, huzur ve güveni sağlamak adına alınan önlemlerin yanı sıra, yoğun insan trafiğine sahip olan İstiklal Caddesi’nde ulaşım ve yaya trafiği akışının sağlanması için de yeni tedbirler alındı.

İstanbul Valiliği tarafından alınan karara göre faaliyet gösteren esnaflar caddeye masa, sandalye, seyyar pano, stant gibi şeyler koyamayacak. Aynı zamanda sokak müzisyenliği, hanutçuluk gibi faaliyetlere de asla müsaade edilemeyeceği belirtildi.

Patlamanın gerçekleştiği İstiklal Caddesi’nde köşe noktalar belirlendi. Tünel mevkiinden Taksim Meydanı’na kadar cadde boyunca keşifte bulunan ekipler kestane, mısır, simit gibi ürünler satan seyyar satıcıların cadde üzerinden kaldırılıp köşe noktalara yerleştirilmesi için çalışma yaptı.

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