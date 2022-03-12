Gündem Alışveriş yaparken yakalandı 140 bin avro çalıp şehir değiştiren banka çalışanı serbest bırakıldı
KAYSERİ

Alışveriş yaparken yakalandı: 140 bin avro çalıp şehir değiştiren banka çalışanı serbest bırakıldı

İstanbul'da çalıştığı bankadan öğle arasında 140 bin euro çaldıktan sonra geldiği Kayseri'de yakalanan B.A. (34), savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Alışveriş yaparken yakalandı: 140 bin avro çalıp şehir değiştiren banka çalışanı serbest bırakıldı
140 bin euro çalıp, şehir değiştiren banka çalışanı serbest.

Olay, 2 gün önce İstanbul'daki özel bankada meydana geldi. Banka çalışanı B.A., öğle arasında içeride kimsenin olmadığı sırada kasada bulunan 140 bin euro'yu çalarak kaçtı. Hırsızlığı fark eden banka çalışanlarının ihbarıyla polis ekipleri, çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucu B.A.'nın, Kayseri'de olduğu belirlendi.

DHA

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri de şüphelinin Melikgazi ilçesindeki AVM'de bulunduğunu belirledi. B.A., mağazada kıyafet alışverişi yaparken yakalandı. Çalınan paralar ise poşet içinde ele geçirildi.

DHA

Gözaltına alınan B.A.'nın ifadesinde, "Öğle arası olunca banka çalışanları yemeğe çıktı. Ben de o sırada kasada bulunan 140 bin euro parayı aldım ardından Kayseri'ye geldim" dediği öğrenildi.

B.A., İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı sonrası serbest bırakıldı.

Ankara'da sahte külçelerle milyonluk vurgun: 7 kişi gözaltında
GÜNDEM
Ankara'da sahte külçelerle milyonluk vurgun: 7 kişi gözaltında

Ankara'da sahte emlakçılara baskın: 29 kişiyi 3 milyon TL dolandırmışlar
GÜNDEM
Ankara'da sahte emlakçılara baskın: 29 kişiyi 3 milyon TL dolandırmışlar

70 liralık çakmakları külçe altın diye satıp 12 kişiyi dolandırdılar
GÜNDEM
70 liralık çakmakları külçe altın diye satıp 12 kişiyi dolandırdılar
İkinci el otomobil piyasası durgun

İkinci el otomobil piyasası durgun

​'Orta sınıfta 200 bin TL altında araba kalmadı.'
Unkapanı Köprüsü yine ayrıldı

Unkapanı Köprüsü yine ayrıldı

Ekiplerin çalışmasının ardından trafiğe kapatılan köprü yeniden açıldı.
Kemal Kılıçdaroğlu: SİHAları ilk destekleyen benim

Köpekten kaçarken kamyon altında kalan Mahra'nın durumu ağır.

Bahçeli: Türkiye'de bazı kesimler bu adımları hazmedememektedir.

​Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Ermeni mevkidaşı Mirzoyan ile görüştü.

Türk halkının yüzde 80'i kendisini çalışkan olarak tanımlıyor.

​Denizi usulsüz dolduran vatandaşın yalısı mühürlendi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.