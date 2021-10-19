Gündem Aliyevden Cumhurbaşkanı Erdoğana Özdemir Bayraktar için taziye mesajı Üzüntünüzü paylaşıyoruz
ANKARA

Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Özdemir Bayraktar için taziye mesajı: Üzüntünüzü paylaşıyoruz

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, dün vefat eden BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi. Aliyev mesajında "Bu zor anlarınızda üzüntünüzü paylaşıyor, size, aile fertlerinize ve sevdiklerinize sabır diler, taziyelerini sunarım." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi İHA
Aliyevden Cumhurbaşkanı Erdoğana Özdemir Bayraktar için taziye mesajı: Üzüntünüzü paylaşıyoruz
​Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünürü olan Özdemir Bayraktar, dün kalp rahatsızlığı ve akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 72 yaşında vefat etti.

Bayraktar’ın vefatının ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a taziye mesajı gönderdi.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Aliyev’in Bayraktar’ın vefatıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’a başsağlığı dileklerini ilettiği belirtildi.

"ÜZÜNTÜNÜZÜ PAYLAŞIYORUZ"

Aliyev mesajında, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar'ın vefat haberinin kendisini üzdüğünü belirterek, “Bu zor anlarınızda üzüntünüzü paylaşıyor, size, aile fertlerinize ve sevdiklerinize sabır diler, taziyelerini sunarım. Allah rahmet etsin” ifadelerini kullandı.

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İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze töreninde konuşan Özdemir Bayraktar'ın oğlu Selçuk Bayraktar, 'Babam, bizler için canımızdan kıymetliydi. Babamızdı, arkadaşımızdı, aynı zaman da rehberimizdi. Kılavuzumuzdu, en yakın dava ve yol arkadaşımızdı.

20 yıl önce 'asla yapılamaz' denildiği dönemde inandığı doğrudan, tüm sisteme inat bildiği yoldan sapmadı. Hastaneye götürdüğümüz döneme kadar iş yerinde yatıp kalktı. Asla sancağı bırakmadı. Rabbim inşallah cennetinde bizleri komşu eyler.' ifadelerini kullandı.

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