Alkol testinden kaçmaya çalışan sürücü maskeyle sigara içti: Polis bile şoke oldu

Çankaya ilçesi Atatürk Bulvarı'nda alkol uygulaması yapan polis ekipleri, Sıhhiye yönüne giden Furkan B. yönetimindeki 06 RZE 81 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak Furkan B., ihtara uymadı, polis ekipleri de peşine düştü. Otomobil, yaklaşık 500 metre ilerideki Kızılay Meydanı'nda önü kesilerek durduruldu.

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"Maskeyle sigara içeni ilk defa görüyorum"

Polis ekipleri, Furkan B. ve beraberindeki Saffet G.'yi otomobilden indirdi. Alkol testi talebini ısrarla reddeden Furkan B. ekiplere zor anlar yaşattı. Furkan B., refüje uzanarak "Kalbim sağ tarafta, 112'yi çağırın" diye isteklerde bulundu ve ağzı tıbbi maske ile kapalı olduğu halde sigara yaktı. Furkan B.'nin bu görüntüsü üzerine polis memuru, "Ne güzel içiyorsun maskeyle. Maskeyle sigara içeni de ilk defa görüyorum" dedi. Furkan B. de "Hayatı yaşıyorum, ağabey" diye karşılık verdi.

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OYNAT 01:00 Esenyurt'ta maske takmamakta ısrar eden kişi ceza yedi Esenyurt'ta polis ekipleri meydan ve çevresinde maske denetimi yaptı. Kimi vatandaşlar maskeyi cebinde kimileri şapkasının içinde taşırken, maske takmamakta ısrar eden bir kişiye 3 bin 150 lira idari para cezası kesildi. Ceza kesilen kişinin sürekli gülümsemesi ise dikkat çekti. BiP'te paylaş

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"Zeki Müren de beni görecek mi?"

Ekip aracına binmemek için direnen Furkan B., kendisini yalnız bırakmayacağını söyleyen polis memuruna "Sen de yanımda gel o zaman" dedi. Daha sonra da kendisini görüntüleyen gazetecilere yönelen Furkan B., "Hangi kanalda çıkacağım?", "Zeki Müren de beni görecek mi?" diye sorular sordu.

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