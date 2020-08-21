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Gündem Alkol testinden kaçmaya çalışan sürücü maskeyle sigara içti Polis bile şoke oldu
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Alkol testinden kaçmaya çalışan sürücü maskeyle sigara içti: Polis bile şoke oldu

Koronavirüs salgını etkileri hala sürdürmesine rağmen, vatandaşlar tedbirlere uymamakta diretiyor. Son olarak Ankara'da polisleri bile şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Ankara'da alkol uygulamasından kaçan otomobil sürücüsü Furkan B, kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı. "Kalbim sağ tarafta, 112'yi çağırın" diyerek ekip otosuna binmeyi reddeden ve polislere zor anlar yaşatan sürücünün yerde yatarak ağzında maske olmasına rağmen sigara içmesi şaşkına çevirdi.

Haber Merkezi DHA
Alkollü sürücü, polis ekiplerine zor anlar yaşattı.
Alkollü sürücü, polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

Çankaya ilçesi Atatürk Bulvarı'nda alkol uygulaması yapan polis ekipleri, Sıhhiye yönüne giden Furkan B. yönetimindeki 06 RZE 81 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak Furkan B., ihtara uymadı, polis ekipleri de peşine düştü. Otomobil, yaklaşık 500 metre ilerideki Kızılay Meydanı'nda önü kesilerek durduruldu.

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"Maskeyle sigara içeni ilk defa görüyorum"

Polis ekipleri, Furkan B. ve beraberindeki Saffet G.'yi otomobilden indirdi. Alkol testi talebini ısrarla reddeden Furkan B. ekiplere zor anlar yaşattı. Furkan B., refüje uzanarak "Kalbim sağ tarafta, 112'yi çağırın" diye isteklerde bulundu ve ağzı tıbbi maske ile kapalı olduğu halde sigara yaktı. Furkan B.'nin bu görüntüsü üzerine polis memuru, "Ne güzel içiyorsun maskeyle. Maskeyle sigara içeni de ilk defa görüyorum" dedi. Furkan B. de "Hayatı yaşıyorum, ağabey" diye karşılık verdi.

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Esenyurt'ta maske takmamakta ısrar eden kişi ceza yedi
OYNAT 01:00
Esenyurt'ta maske takmamakta ısrar eden kişi ceza yedi
Esenyurt'ta polis ekipleri meydan ve çevresinde maske denetimi yaptı. Kimi vatandaşlar maskeyi cebinde kimileri şapkasının içinde taşırken, maske takmamakta ısrar eden bir kişiye 3 bin 150 lira idari para cezası kesildi. Ceza kesilen kişinin sürekli gülümsemesi ise dikkat çekti.

"Zeki Müren de beni görecek mi?"

Ekip aracına binmemek için direnen Furkan B., kendisini yalnız bırakmayacağını söyleyen polis memuruna "Sen de yanımda gel o zaman" dedi. Daha sonra da kendisini görüntüleyen gazetecilere yönelen Furkan B., "Hangi kanalda çıkacağım?", "Zeki Müren de beni görecek mi?" diye sorular sordu.

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  • Polisin dakikalar süren uğraşları sonucu polis aracına bindirilen Furkan B., hastanedeki sağlık kontrolünün ardından gözaltına alındı. Otomobil de çekiciyle otoparka kaldırıldı.

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