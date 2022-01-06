Gündem Alkollü sürücü 50 metre yükseklikten uçtu Yolda yürüyen çifti ölüm ayırdı
BURSA

Alkollü sürücü 50 metre yükseklikten uçtu: Yolda yürüyen çifti ölüm ayırdı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde alkollü sürücü Abdurrahman Usman'ın (34) direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet önce Cevdet Yıldız ile eşi Nermin'e çarptı ardından da 50 metre yükseklikten bir sitenin bahçesine düştü. Kazada yaralanan 3 kişiden Nermin Yıldız yaşamını yitirdi.

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Haber Merkezi DHA
Alkollü sürücü 50 metre yükseklikten uçtu: Yolda yürüyen çifti ölüm ayırdı
Kamyonet yayalara çarptı, 50 metreden site bahçesine uçtu.

Kaza, önceki gün 16.30 sıralarında Gemlik ilçesi, Hisartepe Mahallesi, 108 Evler bölgesinde meydana geldi. Abdurrahman Usman yönetimindeki 16 ZM 866 plakalı kapalı kasa kamyonet, alkollü olduğu belirtilen sürücüsünün direksiyon kontrolü kaybetmesi ile yolda yürüyen Cevdet Yıldız ile eşi Nermin Yıldız'a çarptı ardından da 50 metre yükseklikten bir sitenin bahçesine uçtu.

DHA

Kamyonetin çarptığı çift yol kenarına fırlayarak yaralanırken, araç ağaçların arasında asılı kaldı. Olayı gören site sakinleri, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

DHA

Araçta mahsur kalan sürücü Abdurrahman Usman polis ve sağlık ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarılırken, ekipler olası bir başka kaza ihtimaline karşı çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

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Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Nermin Yıldız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren Cevdet Yıldız'ın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Cevdet Yıldız ile Nermin Yıldız.
DHA
Cevdet Yıldız ile Nermin Yıldız.

Sürücü Usman ise tedavisinin ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Usman'ın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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