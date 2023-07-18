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Alkollü sürücü dehşet saçtı: Polisten kaçarken bisikletli vatandaşı öldürdü

İstanbul Kadıköy'de alkollü olduğu iddia edilen bir sürücü dehşet saçtı. Sahil yolunda polis kontrolünden kaçan şüpheli, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 51 yaşındaki Doğanay Güzelgün'e çarptı. Hastaneye kaldırılan Güzelgün tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi

10:18 . 18/07/2023 Salı
DHA
Dehşet saçan sürücü gözaltına alındı.

Dehşet saçan sürücü gözaltına alındı.

Korkunç kaza saat 05.30 sıralarında Bostancı sahil yolu Çetin Emeç bulvarı Maltepe istikametinden meydana geldi.

Polis kontrolünden kaçtı

Alkollü olduğu iddia edilen otomobil sürücüsü, polis kontrolünden kaçarken yolun karşısına geçmeye çalışan bisikletli Doğanay Güzelgün'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola fırlayan bisiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sürücü gözaltında

Ağır yaralanan 51 yaşındaki Güzelgün kaldırıldığı hastaneden hayatını kaybederken sürücü gözaltına alındı.



#İstanbul
#Kadıköy
#Doğanay Güzelgün
2 saat önce
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