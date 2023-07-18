Alkollü sürücü dehşet saçtı: Polisten kaçarken bisikletli vatandaşı öldürdü

Düzce'de polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü, takip sırasında bir polis memuru, bir motosikletli ve park halindeki 3 otomobile çarptı. Sürücü ve yanındaki 3 kişi otomobili bırakıp kaçarken, polis memuru Murat Çakır (36) ile motosiklet sürücüsü Kerem Yıldız (17) yaralandı.