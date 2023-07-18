Alkollü sürücü dehşet saçtı: Polisten kaçarken bisikletli vatandaşı öldürdü

Dehşet saçan sürücü gözaltına alındı.
Korkunç kaza saat 05.30 sıralarında Bostancı sahil yolu Çetin Emeç bulvarı Maltepe istikametinden meydana geldi.
Polis kontrolünden kaçtı
Alkollü olduğu iddia edilen otomobil sürücüsü, polis kontrolünden kaçarken yolun karşısına geçmeye çalışan bisikletli Doğanay Güzelgün'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola fırlayan bisiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sürücü gözaltında
Ağır yaralanan 51 yaşındaki Güzelgün kaldırıldığı hastaneden hayatını kaybederken sürücü gözaltına alındı.