Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bursa
Alkollü sürücü zorluk çıkardı: Yetmedi ekipleri kayda aldı

Alkollü sürücü zorluk çıkardı: Yetmedi ekipleri kayda aldı

09:4311/04/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber
Cep telefonuyla kayda giren sürücü, "Ben şu an sizi videoya çekiyorum" diye polisleri tehdit etti.
Cep telefonuyla kayda giren sürücü, "Ben şu an sizi videoya çekiyorum" diye polisleri tehdit etti.

Bursa'da denetim yapan trafik ekiplerini gören alkollü sürücü, aracını park ederek denetimden kaçmak istedi. Polis ekiplerine zor anlar yaşatan sürücü, uzun uğraşlar sonucu alkolmetreyi üfledi. Direksiyon başında güçlükle indirilen sürücünün ilginç anları saniye saniye kaydedildi. Direksiyon başındaki alkollü sürücü polisleri cep telefonuyla kayda almayı da ihmal etmedi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Osmangazi ilçesi Bursalı Tahir Caddesi üzerinde alkollü sürücülere geçit vermedi. Denetim esnasında ekipleri gören Abdulbaki Ş., aracını yol kenarına park ederek denetimden kaçmayı denedi. Ekiplerin dikkati sonucu yakayı ele veren alkollü sürücü, bu sefer de araçtan inmek istemedi. Trafik polislerinin 'beyefendi araçtan aşağı iner misiniz' demesi üzerine 'ehliyetimi arıyorum' diye cevap veren Abdulbaki Ş., zaman kazanmaya çalıştı.


ANAHTARI VERMEDİ

Araçtan inmeyen alkollü sürücü, polis ekiplerinin aracın anahtarını istemesiyle beraber anahtarı cebine soktu. Cep telefonuyla kayda giren sürücü, "Ben şu an sizi videoya çekiyorum" diye polisleri tehdit etti. Trafik polislerinin, "Basın mensupları çekim yapıyor zaten" diye cevap vermesiyle beraber kaydı kapatarak araçtan aşağı indi. Basın mensubunun "Polise neden zorluk çıkardınız" sorusuna da cevapsız kalan sürücü, alkolmetreyi üfledi. 0.99 promil alkollü çıkan Abdulbaki Ş.'ye, alkollü araç kullanmaktan 9 bin 267 lira para cezası kesildi. Ehliyetine 6 ay el konulan sürücünün aracı da otoparka çekildi.



#bursa
#inegöl
#trafik
#kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ekrem İmamoğlu hakim karşısına çıkıyor! Duruşma ne zaman, saat kaçta, nerede olacak?