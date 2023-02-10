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Alman kurtarma görevlisinden Türkçe destek: Zeynep Hanım korkma

Günler önce yardım malzemeleriyle Türkiye'ye gelen Alman arama-kurtarma ekibinden görevli enkaz altındaki kadına, "Zeynep Hanım, Daniel burada korkma" dedi.

11:06 . 10/02/2023 Cuma
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Alman görevlinin Türkçe konuşarak destek verdiği anlar dikkat çekti.

Alman görevlinin Türkçe konuşarak destek verdiği anlar dikkat çekti.

Birçok ülkeden enkaz çalışmalarına destek vermek adına ekipler seferber oldu. Almanya'dan gelen bir ekip de, enkazda sıkışan bir kadını kurtarmak için mücadele verdi.

"Daniel burada korkma"

Bu anlar kayıt altına alınırken, görevlinin Türkçe konuşarak destek verdiği anlar dikkat çekti. Görevli, "Zeynep Hanım, Daniel here (burada) korkma okey" diyerek depremzedeyi çıkarmak için çabaladı.

Alman Federal Teknik Yardım Kurumuna (THW) bağlı bir Arama Kurtarma Ekibi (SEEBA) 50 acil durum personeli, özel eğitimli köpekler ve kapsamlı yardım malzemeleriyle günler önce Türkiye'ye gelmişti.


#deprem
#alman
#türkçe
2 saat önce
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Alman kurtarma görevlisinden Türkçe destek: Zeynep Hanım korkma
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