Alman mühendis bisikletle 11 ülke gezip Türkiye'ye geldi: Burası inanılmaz bir ülke

Alman mühendis Tomas Pihan, tatil amacıyla 2020 yılının Mart ayında Almanya'nın Leipzig şehrinden bisikletle yola çıktı. Pihan bisiklet ile İsviçre, Avusturya, İtalya, Slovenya ve Hırvatistan'ı gezdi. Hırvatistan'da koronavirüs dalgasına yakalanınca Almanya'ya geri dönmek zorunda kaldı. 2021 yılının Haziran ayında yarım bıraktığı gezisine tekrar Slovenya'da başladı. Hırvatistan, Bosna Hersek, Makedonya, Arnavutluk, Kosova, Kuzey Makedonya ve Yunanistan'ı gezen Pihan, 2021'nin Aralık ayında Yunanistan üzerinden Türkiye'ye geldi. Pihan, İstanbul, Yalova, Bursa, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın, Muğla'yı geçerek, Antalya'nın Demre ilçesine ulaştı.

HEDEF 7 BİN 500 KİLOMETRE



Nisan ayı sonuna kadar Antalya ve çevresinde kalmayı planlayan Pihan, "Önce Konya ve Kapodokya'yı gezeceğim, ardından Karadeniz bölgesine geçeceğim. Türkiye'nin farklı bölgelerini tanımış olacağım. Gürcistan, Ermenistan ve İran'ı gezeceğim. Ağustos ayı sonunda Tahran'dan uçakla Almanya'ya döneceğim. Toplam 7 bin 500 kilometre yol yapmış olacağım" dedi.

Türkiye'ye ilk kez geldiğini belirten Pihan, kış ayını Ege ve Akdeniz sahillerinde geçirdiğini, sert iklim nedeniyle sahillerdeki yolculuğunu uzattığını söyledi.

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'TÜRKİYE İNANILMAZ BİR ÜLKE'



Türkiye'nin kendisini büyülediğini anlatan Pihan, şunları kaydetti: "Türkiye doğası, tarihi ve en önemlisi candan, yardımsever, güler yüzlü insanları ile inanılmaz bir ülke. Tarihi eserler, kentler çok güzel korunmuş. Yol boyunca Asos, Bergama, Efes, Dalyan, Fethiye Kayaköy, Patara ve Xanthos antik kentlerini gezdim. 3 gün Demre'de kamp yapacağım. Myra Antik Kenti'ni, Aziz Nicolaos Anıt Müzesi ile Likya Uygarlıkları Müzesi'ni gezeceğim. Yolda Olimpos ve Phaselis antik kentlerini göreceğim. Orta Anadolu'dan Karadeniz'e uzanarak Türkiye yolculuğumu tamamlayacağım" diye konuştu.



Türkiye'de hiçbir sorun yaşamadığını, Anadolu insanından da yardım gördüğünü vurgulayan Tomas Pihan, "Tatil için yine geleceğim. Arkadaşlarıma da Türkiye'yi ve Türk insanın anlatacağım. Türkiye'de tatil yapmalarını önereceğim" ifadelerini kullandı.

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FOTOĞRAF 5 Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan Pirelli Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Yunus Emre Filiz, yarış dronu yaptı. Filiz’in tasarladığı yarış dronu, saatte 200 kilometre hıza ulaşabiliyor. Filiz, dönüş kabiliyetleri konusunda özel tasarım yapan dronu ile yarışlara hazırlanıyor. Haziran ayında düzenlenecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde (TEKNOFEST) yarış dronu kategorisinde boy gösterecek olan öğrenci, vaktinin büyük kısmını çalışmalarına ayırıyor. Saatte 200 kilometre hıza ulaşabilen dronu kontrol etmeye alıştığını söyleyen Yunus Emre Filiz, \"Geçen sene okulumuz adına TEKNOFEST’e katıldık. Orada derece aldıktan sonra kendim de bireysel olarak bir yarışmaya katılmam gerektiğini düşündüm. O yüzden yarış dronu kategorisini seçtim. Benim için heyecanlı ve güzel bir şey. Şu anda antrenmanlarıma, çalışmalarıma devam ediyorum. Haziran ayındaki ilk yarışımıza hazırlanıyorum. Yarış dronu, sosyal medyada videolar gördükten sonra dikkatimi çekti ve bilgisayarda simülasyonlara başladım. Sonrasında da gerçeğini topladık. İlk önce yaklaşık 1 ay önce uçurdum, şimdi ellerim alıştı. Aslında 6-7 ay simülasyonda geçirdiğim için bu hıza alışığım\" dedi.<br> Yarışmaya en iyi şekilde hazırlanmaya çalıştığını belirten Filiz, \"Yarışmanın hem güvenlik hem de sürüş açısından kuralları var. Yarışmanın parkuruna yakın şeyler yapıp kendimi alıştırıyorum. Yarışlar her zaman tek oluyor ve tekrar deneme şansımız olmuyor. İlk çıktığımız sürüş, yarışımız oluyor. İlk defa gördüğüm parkurda bile iyi sürmem lazım bunu. Her gün çalışıyorum. Önümde 2 ay var. Hazır bir şekilde yarışmaya gideceğime inanıyorum. Bundan sonra da yarışmalara katılmaya devam edeceğim. Dron pilotluğu geleceğin mesleği olacak. Dronla film çekimleri yapılabilecek. Büyük ihtimal yarışlardan sonra videolar çekip o yoldan yürümeye çalışacağım\" diye konuştu. Lise öğrencisi saatte 200 kilometre hıza çıkabilen yarış dronu yaptı Kocaeli'de 17 yaşındaki lise öğrencisi Yunus Emre Filiz, saatte 200 kilometre hıza ulaşabilen yarış dronu yaptı. BiP'te paylaş

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