Gündem Alman polisinin kurşunuyla ölen Mehmet Bulğunun cenazesi Türkiyeye getirildi
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Alman polisinin kurşunuyla ölen Mehmet Bulğu'nun cenazesi Türkiye'ye getirildi

Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde yaşayan Mehmet Bulğu, 5 Ocak'ta akşam saatlerinde polis tarafından 4 kurşunla vurularak hayatını kaybetmişti. Bulğu'nun cezasi defnedilmek üzere Türkiye'ye getirildi.

Haber Merkezi AA
Bulğu'nun naaşı
Bulğu'nun naaşı

Bulğu'nun cenazesi, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın kargo bölümünden yakınları tarafından teslim alındı. Mehmet Bulğu'nun yakınları, burada "Katil Almanya" şeklinde slogan atarak, Alman polisine tepki gösterdi.

"Başka Mehmetler ölsün istemiyoruz"

  • Bulğu'nun yeğeni Resul Bulğu gazetecilere yaptığı açıklamada, amcasının öldürülmesinin yetkili makamlarca araştırılıp olayın aydınlatılmasını istedi. Resul Bulğu, "Yetkili makamlar lütfen bize yardımcı olsunlar. Gerçekten başka Mehmetler ölsün istemiyoruz." dedi. Mehmet Bulğu'nun tabutu cenaze aracına konularak, Çekmeköy Mezarlığı morguna götürüldü. Bulğu'nun cenazesi, yarın Yenidoğan Yunus Emre Camisi'nde kılınacak namazın ardından Yenidoğan Mezarlığı'na defnedilecek.

4 kurşunla vurularak öldürüldü

Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde yaşayan Mehmet Bulğu (38), 5 Ocak'ta akşam saatlerinde polis tarafından 4 kurşunla vurularak hayatını kaybetmişti.

Polis, Bulğu'nun karakol önünde park eden araçlarına elindeki sopayla vurduğunu, daha sonra kendilerine yönelip "dur" ihtarına uymadığı için vurulduğunu açıklamıştı.

Alman basını ise Bulğu'nun tekbir getirdiği ve terör örgütleriyle bir bağlantısı olabileceğini iddia etmiş ancak Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyaleti İçişleri Bakanı Herbert Reul, savcılık ve polis, yaptıkları açıklamalarla bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı.

Mehmet için adalet
GÜNDEM
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