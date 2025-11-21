Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Alman, Rus, İngiliz Turistler Akın Akın Türkiye’ye Geldi

Alman, Rus, İngiliz Turistler Akın Akın Türkiye’ye Geldi

11:0321/11/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
BAKAN ERSOY: “EKİM AYINDA YABANCI ZİYARETÇİ SAYISI %4,32 ARTTI”
BAKAN ERSOY: “EKİM AYINDA YABANCI ZİYARETÇİ SAYISI %4,32 ARTTI”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2025 yılı Ekim ayına ilişkin ziyaretçi istatistiklerini değerlendirdi.

Bakan Ersoy, Ekim ayında ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısının geçen yılın aynı ayına göre %4,32 artarak 5 milyon 683 bin 717’ye ulaştığını açıkladı. Ekim ayında Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler arasında Almanya ve Rusya Federasyonu ilk iki sırada yer alırken, ekim ayında İngiltere üçüncü sırada konumlandı. Almanya’dan gelen ziyaretçi sayısı %6,20, Rusya Federasyonu’ndan gelen ziyaretçi sayısı ise %11,44 oranında artış gösterdi.


Bakan Ersoy, yılın ilk on aylık döneminde Türkiye’nin 55 milyon 676 bin 237 ziyaretçiyi ağırladığını, yabancı ziyaretçilerin ise 47 milyon 252 bin 314’ünü oluşturduğunu belirtti.


Bu dönemde ülkemize gelen ziyaretçilerin büyük çoğunluğunun turist niteliğinde olması da dikkat çekti; yabancı ziyaretçilerin %96,20’si kültür, gezi ve tatil amaçlı Türkiye’yi tercih etti.


Ersoy, açıklamasında Türkiye’nin uluslararası turizmdeki güçlü konumunu koruduğunu vurgulayarak, “Türkiye, ağırladığı ziyaretçi profili, turizm çeşitliliği ve dünya çapındaki marka değerini her geçen gün daha da güçlendirmektedir.” değerlendirmesinde bulundu.




#Kültür ve Turizm Bakanlığı
#Türkiye
#Ekim
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İKİNCİ ARA TATİL TAKVİMİ 2025: 2026 ara tatil tarihleri neler, hangi günler?