Alman siyaset bilimci Henrich'ten 1915 olayları değerlendirmesi: Türkiye aleyhine öfke oluşturmak için kullanılıyor

Güneydoğu Avrupa ve Kafkaslar Araştırma Merkezi (SOEK) Direktörü Dr. Christian Johannes Henrich açıklama yaptı.

Almanya merkezli Güneydoğu Avrupa ve Kafkaslar Araştırma Merkezi (SOEK) Direktörü Dr. Christian Johannes Henrich, New York merkezli Türk-Amerikan Güvenlik Vakfına (TASFO) verdiği mülakatta, "Ermeni sorunu" hakkında değerlendirmelerde bulundu.

1915 olayları hakkında araştırmalar yapan Henrich, diğer ülkelerin hükümetleri ve parlamentolarının bu konudan uzak durması ve Türkiye ve Ermenistan'ın öncelikle bu ucu açık soruları koşulsuz ve açık bir şekilde bilim adamlarının desteğiyle tartışması gerektiğini vurguladı.

Henrich, "Konu, Ermeni diasporası ve bazı Batılı politikacılar tarafından Türkiye aleyhine öfke yaratmak için kullanılıyor. Batı ülkelerinde, çeşitli insanlar tarafından beslenip büyütülen yapısal bir anti-İslami ırkçılık vardır." diye konuştu.

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"Politikacılar bilim adamı değildir"

Ermeni çetelerin 1915-1923 yıllarında Türklere ve Müslümanlara karşı katliam ve zulümlerine yönelik ciddi deliller olmasına rağmen Hristiyan dünyasının buna sessiz kaldığına işaret eden Henrich, "Eski Taşnak savaşçısı ve dönemin Ermenistan Başbakanı (Katchaznouni) Doğu Anadolu'daki Türklere, Kürtlere ve Araplara yönelik saldırıları doğrulamıştır. Bunlar, Rusya'ya olan kör güvene dayandırmaktadır. " ifadesini kullandı.

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Alman meclisinin 2016'da sözde "Ermeni Soykırımı"nı tanımak için harekete geçmesine de değinen Henrich, şunları kaydetti:

"Federal Mecliste tarihsel meselelerin çözülmesinin temelde yanlış olduğunu düşünüyorum. Özellikle iş farklı bir ülkeye gelince. Politikacılar bilim adamı değildir. Politikacılar gerçeği bulmaya değil, iktidarın güce dayalı politikasını sürdürmeye çalışırlar."

Henrich, Almanya'daki Türk diasporasının da kendi içinde Ermeni iddialarına ilişkin düzenli bir yapılanma kurması gerektiğini vurguladı.

OYNAT 01:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimin elinde arşiv varsa açsın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arşivlerimizin Gelişimi, Vizyonu ve Tarih Araştırmalarına Katkısı Sempozyumu'na katıldı. Erdoğan: 'Biz arşivlerimizi açtık. Ey Ermenistan senin de var siz de açın, üçüncü ülkelerde varsa onlar da açsın. Ermeni meselesini kaşıyan hiçbir grup ve devlet iddialarını arşivleriyle ispat edememişlerdir'açıklamasında bulundu. BiP'te paylaş

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TASFO'dan "12 Ayda 12 Röportaj"

Ermeni iddialarıyla mücadele için bir yol benimseyen TASFO, bu amaçla başlattığı "12 Ayda 12 Röportaj" projesi kapsamında, 1915 olaylarına ilişkin önemli araştırmalarla katkıda bulunan ünlü Batılı tarihçi, siyaset bilimci, akademisyen ve aydınlarla bir dizi röportajlar yapmaya başladı.

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Daha önce İrlandalı Tarihçi Dr Patrick Walsh ile röportaj yapan TASFO, serinin ikinci röportajını da Alman siyaset bilimci Henrich ile gerçekleştirdi.

OYNAT 02:21 Numan Kurtulmuş: Ermeni soykırımı hadsizliği içerisine girenler, Kızılderililerin hesabını versinler Afyonkarahisar'da AK Parti Ankara İl Başkanlığı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, “Bizim tarihimizde asla ve asla soykırım yoktur. Ermeni soykırımı hadsizliği içerisine girenler, Kızılderililerin hesabını versinler' dedi. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:27 Ermenilerin indirdiği bayrağı Türkler göndere çekti Saraybosna'da iki gün önce oynanan Bosna Hersek-Ermenistan karşılaşması öncesi Ermenistan taraftarlarının, kaldıkları oteldeki Türk bayrağını indirdiğini duyan Bosna Hersek'te yaşayan Türk gurbetçiler, Ermenistan taraftarlarının kaldığı otele gitti. Otel görevlilerinden “Bugün asamayız ama yarın söz asacağız' cevabını alan Türk gurbetçiler, otel görevlilerinin tüm itirazlarına rağmen Türk bayrağını tekrar göndere çekti.

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