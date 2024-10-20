Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Almanya Başbakanı Scholz'dan dikkat çeken Türkçe paylaşımı: Türkiye önemli bir siyasi aktör

Almanya Başbakanı Scholz'dan dikkat çeken Türkçe paylaşımı: Türkiye önemli bir siyasi aktör

00:1520/10/2024, Pazar
G: 20/10/2024, Pazar
AA
Sonraki haber
Almanya Başbakanı Scholz sosyal medya hesabından Türkçe mesaj paylaştı.
Almanya Başbakanı Scholz sosyal medya hesabından Türkçe mesaj paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya geldi. Alman Başbakan Scholz, ziyaretinin ardından Türkçe paylaşımda bulundu. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Almanya ile Türkiye arasındaki toplumsal bağlara dikkati çekerek, Türkiye'nin önemli bir siyasi aktör olduğunu söyledi.

Türkiye'yi ziyaret edip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştükten sonra İstanbul'dan ayrılan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, X sosyal medya hesabından Türkçe paylaşımda bulundu.

Başbakan Scholz mesajında,
"Almanya ve Türkiye arasında sıkı toplumsal bağlar vardır. Türkiye önemli bir siyasi aktördür. Her konuda aynı görüşte olmasak da uluslararası uyuşmazlıklar konusunda yoğun bir fikir paylaşımında bulunmak önemlidir. Çözümler ancak bu şekilde mümkün olur."
ifadesini kullandı.


#Almanya Başbakanı
#Olay Scholz
#Recep Tayyip Erdoğan

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
3600 EK GÖSTER TORBA YASA SON DAKİKA! 19 EKİM 2024 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor, maaşlar değişecek mi, ne zaman çıkacak?