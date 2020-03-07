Almanya uyruklu 2 terörist sınır dışı edildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yabancı teröristlerin ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün Almanya uyruklu 2 yabancı terörist ülkesine sınır dışı edilmiştir" denildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yabancı teröristlerin ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün Almanya uyruklu 2 yabancı terörist ülkesine sınır dışı edilmiştir" denildi.
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