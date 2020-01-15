Gündem Almanya ve Bulgaristanda kesilir denilen parmağı Türk doktorlar kurtardı
İSTANBUL

Almanya ve Bulgaristan’da kesilir denilen parmağı Türk doktorlar kurtardı

Bulgaristan’da 2 ay önce iş kazası geçirerek sol el baş parmağını pres makinesine sıkıştıran Milko Ivanov’un parmağı, Türkiye’de yapılan 4,5 saatlik operasyonla kesilmekten kurtarıldı. Çok mutlu olduğunu belirten Ivanov, “Sofya’da ve Almanya’da sonuç alamadım. Doktorlar, baş parmağımın kesilmesi gerektiğini söyledi. Oysa Türkiye’de parmağımı kesilmekten kurtardılar. Çok teşekkür ediyorum” dedi.

Haber Merkezi DHA
Milko Ivanov ve Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Uğur Anıl Bingöl.
Milko Ivanov ve Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Uğur Anıl Bingöl.

Bulgaristan’da bir gıda şirketinin sahibi olan Milko Ivanov (52) 2 ay önce iş kazası geçirdi.

  • Kaza sırasında 220 derecelik sıcak pres altında 3 dakikaya yakın kalarak ezilen sol el baş parmağının üst kısmı, tendonları, damarları ve cildi öldü.

İş kazası geçirerek sol el baş parmağını pres makinesine sıkıştıran Milko Ivanov ve Doç. Dr. Uğur Anıl Bingöl.


DOKU NAKLİYLE PARMAK KURTARILDI

Sofya’da iki hastaneye başvuran, ardından sonuç alamayınca Almanya’ya giden Ivanov’a doktorlar, parmağının kurtarılamayacağını ve kesilmesi gerektiğini söyledi. Kazanın üzerinden zaman geçtikçe, yarada antibiyotiklere çok dirençli bir bakteri üredi. Parmağı kullanılmaz hale gelen Ivanov, Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Uğur Anıl Bingöl’e ulaştı. Ülkesinde ve Almanya’da ‘kesilmesi gerekiyor’ denilen parmağı antibiyotik tedavisi ve doku nakli ameliyatı sonrasında kurtuldu.


TENDONLAR, DAMARLAR VE CİLT ÖLMÜŞ

Operasyon ve hasta hakkında bilgi veren Doç. Dr. Bingöl, “Ekim ayının son günlerinde hasta iş kazası geçirmiş. Sol el baş parmağı 220 derecelik sıcak pres altında kalmış. Ezilmeye bağlı olarak parmağın üst bölümü, tendonlar, damarlar, kemik doku ölümü gerçekleşmiş. Bulgaristan’da sonuç alınamayınca Almanya’ya gitmiş. Orada da prosedürler uzayınca ve parmak daha da kötüleşince ülkesine dönmüş . Bulgaristan da parmakta antibiyotiklere dirençli bir bakteri gelişmesi ve parmağın durumunun kötüye gitmesi nedeniyle ampütasyon yani kesilme kararı çıkmış” diye konuştu.


YARA TEMİZLENDİ, DOKU ÜRETİLDİ

Doku nakliyle parmağı kurtardıklarını aktaran Doç. Dr. Bingöl, “Hasta geldiği zaman önce yarasını temizledik. Yarada hemen tüm antibiyotiklere dirençli bir bakteri üremişti. Antibiyotik tedavisine başlayarak hastanın enfeksiyonunu ortadan kaldırdık. Yaranın olduğu bölgede yeni dokular üretmeye başladık. 1 hafta sonra da hastanın kolundan, damarlarıyla beraber doku alarak, yaralı bölgeye nakil yaptık ve parmağı kurtardık” ifadelerini kullandı.

Milko Ivanov, kurtulan parmağının mutluluğunu yaşıyor.

AMELİYAT 4,5 SAAT SÜRDÜ

Ameliyatın sorunsuz geçtiğini dile getiren Doç. Dr. Bingöl, “Operasyon 4,5 saat sürdü. Hastanın parmağının sırt kısmı ve tendonu tekrar yapıldı. Hastanın belki parmağı eskisi gibi görünmeyecek ama eskiye yakın şekilde kullanabilecek. Estetik açıdan da görünümde bir miktar değişiklik olacak” dedi.

KISA SÜREDE ESKİ HALİNE DÖNEBİLECEK

Başparmağın el fonksiyonlarının neredeyse yarısından sorumlu olduğunu söyleyen Doç. Dr. Uğur Anıl Bingöl, “Başparmak tamamen kaybedilince, el fonksiyonlarının neredeyse yarısını kaybediyoruz. O yüzden ana hedefimiz başparmağı korumak üzerindeydi. Hasta, 3 hafta içinde günlük işlerine dönebilecek” diye konuştu.

EL YARALANMALARINDA İLK 7 GÜNE DİKKAT

Bu tip yaralanmalarda kayıp yaşanmaması için hızlı ve doğru müdahale etmenin gerektiğini vurgulayan Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Estetik, Plastik Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Bingöl, “Yanlış bir müdahale hayat boyu devam edecek sakatlanmaya neden olabiliyor. Geç kalınırsa da, dokusal kayıp olmadığı durumlarda bile fonksiyon kaybı gelişebiliyor. Özellikle 40 yaş üstü hastalarda bu kayıp daha da fazla oluyor” ifadelerini kullandı.

İŞ KAZALARINA MÜDAHALEDE TECRÜBELİYİZ

Doç. Dr. Uğur Anıl Bingöl, “Ülkemizde el yaralanmalarını iş kazası olarak sıkça gördüğümüz için, tecrübeliyiz. Gelen hastalara ne yapılacağına hızlı şekilde karar verip, uygulamaya geçiyoruz. Bu tip yaralanmaların daha az olduğu ülkelerde uzman sayısı da yeterli olmayabiliyor. O yüzden tedavi seçimi yaparken geç kalınabiliyorlar. Türkiye onarım cerrahisinde bölgede ve dünyada en önemli ülkelerden biri haline gelmiştir” dedi.

Nijerli anneye Türk doktorlar ışık oldu
HAYAT
Nijerli anneye Türk doktorlar ışık oldu
Yollar ayrıldı

Yollar ayrıldı

Yeni Malatyaspor'dan flaş 'Sergen Yalçın' kararı.
Esed kana doymuyor

Esed kana doymuyor

İlk belirlemelere göre 10 sivil öldü, çok sayıda sivil yaralandı.
Yasak kalktı

Yasak kalktı

​Wikipedia'ya erişimin engellenmesine ilişkin karar kaldırıldı.
Rusya'da hükümet istifa etti

Rusya'da hükümet istifa etti

​Putin, Medvedev'i güvenlik konseyi başkan yardımcılığına atadı.
Eski Yargıtay<br>üyesine 17 yıl hapis

Eski Yargıtay
üyesine 17 yıl hapis

​FETÖ'nün 'yargıdaki beyni' Hüseyin Yıldırım'ın cezası belli oldu.
İmamoğlu ve Yavaş toplantıyı terk etti

İmamoğlu ve Yavaş toplantıyı terk etti

​Bakan 'Kanal İstanbul'u anlatınca CHP'li başkanlar tepki gösterdi.

Manisa'da<br>Volkswagen uyarısı

Manisa'da
Volkswagen uyarısı

İş vaadiyle vatandaşları dolandırmaya çalıştılar.
Şovmenlerin maskesi düştü

Şovmenlerin maskesi düştü

Cumhurbaşkanı 'Kardeş Belediyeler Toplantısı'nda açıklama yaptı.
Ateşkese<br>BAE engel oldu

Ateşkese
BAE engel oldu

Masadan kaçan Hafter hakkında çarpıcı detay.
Yetki alanları için anlaşmaya hazırız

Yetki alanları için anlaşmaya hazırız

Çavuşoğlu'ndan SETA'da düzenlenen panelde önemli açıklamalar.
TRT Almanca'nın<br>adı bile yetti

TRT Almanca'nın
adı bile yetti

​Alman medyası Türkiye'ye karşı saldırıya geçti.
Hayat kurtaracak mekanizma!

Hayat kurtaracak mekanizma!

Türkiye'de liseli gençler Avustralya yangını için kolları sıvadı.
Suçu değişti<br>cezası değişmedi

Suçu değişti
cezası değişmedi

Seri katil ​Atalay Filiz'in yargılandığı davada son dakika gelişmesi.
Abdest alırken<br>görenler şaşırıyor

Abdest alırken
görenler şaşırıyor

İmam hatiplilerin müzik grubu dinleyenleri mest ediyor.
Bakan Akar'dan Libya açıklaması

Bakan Akar'dan Libya açıklaması

"Ateşkes bitti" söylentisinin sahada karşılığı yok.
Başvuru<br> 1 milyonu geçti

Başvuru
1 milyonu geçti

​Cumhurbaşkanı 100 bin sosyal konutta son rakamı açıkladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.