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Almanya'ya giden Hindistan uçağında bomba paniği: İhbar üzerine Erzurum'a acil iniş yaptı

Hindistan'ın Mumbai kentinden Almanya'nın Münih kentine hareket eden Vistara Hava Yolları’na ait bir yolcu uçağına bomba ihbarı yapıldı. Uçak, güvenlik önlemleri kapsamında Erzurum Havalimanı’na acil iniş yaptı. Güvenlik protokolünün devreye sokulmasının ardından hava sahası uçuşlara kapatılırken güvenlik ekipleri de uçak içerisinde arama çalışmaları başlattı; yolcuların valizleri de aranmaya başladı.

17:38 - 6/09/2024 Cuma
Güncelleme: 18:12 - 6/09/2024 Cuma
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Hindistan uçağı
Hindistan uçağı
Hindistan
'a ait Air Vistara firmasına ait Hindistan-Almanya seferini yapan yolcu uçağı, yapılan bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Yoğun güvenlik önlemi var


AiR Vistara uçağına yapılan bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı'ndan kalkış yapacak uçaklara da izin verilmedi. Uçak, aprona gelerek, yolcularını tahliye etmeye başlarken, havalimanında yoğun güvenlik tedbirleri alındı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü bomba imha uzmanları havalimanına sevk edildi.


Validen ilk açıklama


Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum hava sahasının uçuşlara kapatıldığını, uçağa bomba imha ekiplerinin girdiğini ve arama yapıldığını açıkladı.


Bomba uzmanlarının uçağa girdiğini ve uçakta arama yapıldığını söyleyen Çiftçi,
"Havada bomba ihbarı yapınca Vistara Hava Yolu'na ait olan uçak ilk önce Ordu Havaalanı'na inmek istiyor. Fakat orada da bir tadilat çalışması olduğundan dolayı Trabzon'a yönlendiriyorlar. Orada da hava trafiği yoğun olduğundan dolayı Erzurum'a inişlerini veriliyor."
açıklamasını yaptı.

600 kişi kapasiteli olan uçakta 247 yolcu bulunuyor. Pilotun talebi doğrultusunda bütün yolcular uçaktan indirildi.



#Hindistan
#Erzurum
#Mumbai
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