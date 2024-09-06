Almanya'ya giden Hindistan uçağında bomba paniği: İhbar üzerine Erzurum'a acil iniş yaptı

"Havada bomba ihbarı yapınca Vistara Hava Yolu'na ait olan uçak ilk önce Ordu Havaalanı'na inmek istiyor. Fakat orada da bir tadilat çalışması olduğundan dolayı Trabzon'a yönlendiriyorlar. Orada da hava trafiği yoğun olduğundan dolayı Erzurum'a inişlerini veriliyor."