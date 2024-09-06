Almanya'ya giden Hindistan uçağında bomba paniği: İhbar üzerine Erzurum'a acil iniş yaptı

Yoğun güvenlik önlemi var
AiR Vistara uçağına yapılan bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı'ndan kalkış yapacak uçaklara da izin verilmedi. Uçak, aprona gelerek, yolcularını tahliye etmeye başlarken, havalimanında yoğun güvenlik tedbirleri alındı.
Erzurum Emniyet Müdürlüğü bomba imha uzmanları havalimanına sevk edildi.
Validen ilk açıklama
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum hava sahasının uçuşlara kapatıldığını, uçağa bomba imha ekiplerinin girdiğini ve arama yapıldığını açıkladı.
600 kişi kapasiteli olan uçakta 247 yolcu bulunuyor. Pilotun talebi doğrultusunda bütün yolcular uçaktan indirildi.