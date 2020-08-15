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Gündem Alparslanın izinde Şanlı zaferin yeri belirleniyor
BİTLİS

Alparslan’ın izinde: Şanlı zaferin yeri belirleniyor

Birçok üniversiteden bir araya gelen 30 akademisyen, 26 Ağustos 1071’de kazanılan Malazgirt Savaşı’nın tam olarak nerede yaşandığını belirlemek için kolları sıvadı. Malazgirt Kalesi ile ilçedeki tarihi mekanlarda ve Malazgirt Ovası’nda incelemeler yapan hocalar, karargahların kurulduğu, muharebenin kazanıldığı yer ile savaşın taktiklerini de bütün yönleriyle ortaya koyacak.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Malazgirt’te 10 üniversiteden bir araya gelen 30 akademisyen, 26 Ağustos 1071’de şanlı zaferin kazanıldığı savaş alanını tespit edecek.
Malazgirt’te 10 üniversiteden bir araya gelen 30 akademisyen, 26 Ağustos 1071’de şanlı zaferin kazanıldığı savaş alanını tespit edecek.

Muş’un Malazgirt ilçesinde 10 üniversiteden bir araya gelen 30 akademisyen, 26 Ağustos 1071’de şanlı zaferin kazanıldığı savaş alanını tespit edecek. Kültür ve Turizm Bakanlığının desteklediği, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ahlat Müze Müdürlüğü, Muş Alparslan Üniversitesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi iş birliğiyle “Malazgirt Savaş Alanının Tespiti, Tarihi ve Arkeolojik Yüzey Araştırması” çalışmalarına başlandı.

Malazgirt Zaferi'nin 949. yılına görkemli şölen
GÜNDEM
Malazgirt Zaferi'nin 949. yılına görkemli şölen

İNCELEMELER BAŞLATILDI

Bu kapsamda Muş Valiliği ve Malazgirt Kaymakamlığının desteklediği, Marmara, Ege, Ankara, İstanbul Medeniyet, Necmettin Erbakan, Abant İzzet Baysal, Süleyman Demirel ve Erzincan Binali Yıldırım üniversitelerinden bir araya gelen 30 akademisyen, başta Malazgirt Kalesi olmak üzere ilçedeki tarihi mekanlarda ve Malazgirt Ovası’nda incelemeler yaptı. Bölgede fotoğraflar da çeken akademisyenler, orduların karargahlarının kurulduğu ve muharebenin kazanıldığı yer ile savaşın taktikleri ve lojistik boyutunu bütün yönleriyle araştıracak. Akademisyenler, yer radarları ve elektro manyetik taramalarla savaşa ait izleri tespit ederek, büyük zaferin kazanıldığı yeri bütün bilimsel detaylarıyla aydınlatmayı hedefliyor. Proje yürütücüsü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat

Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi ve Ortaçağ Tarihi Uzmanı Prof. Dr. Adnan Çevik, şunları söyledi:

BU PROJE İLK OLACAK

“Türkiye’de ilk kez böyle bir proje yapılıyor. Savaş arkeolojisi Türkiye’de yeni bir alan. Hem bu alanın yöntemini oluşturmak hem de Malazgirt gibi Anadolu’yu yurt tutma süreci ve Anadolu’nun Türkiye oluşu sürecinin başlatıcısı olan bu büyük zaferin yerinde bütün bilimsel detaylarıyla birlikte aydınlatılmasını istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın son 3 yıldır bizzat törenlere katılması ve kendilerinin sevk ve idaresiyle Malazgirt’in yeniden Türkiye’nin gündeminde olması, gerektiği şekli almıştır.

Bilimsel anlamda muharebe nerede yapıldı, orduların karargahları neredeydi, Malazgirt Ovası’nda gerçekleşen savaşın taktikleri ve lojistik boyutu bütün yönleriyle bu proje kapsamında araştırılacak.”

2021’DE GÖSTERİLECEK

Çevik, “Sadece tarihçilerin değil arkeologların, sanat tarihçilerin, coğrafyacıların, jeologların, arkeoloji ve jeoloji biliminin yöntemlerini kullanarak drone çekimleri, yer radarları ve elektro manyetik taramalarla savaşa ait izlerin tespiti, sonrasında bu belirlenen alanların Malazgirt Zaferi’nin somut verileri olarak ortaya konulması ve savaşın görselleştirilmesi hedefleniyor. 2021 yılı Malazgirt Zaferi’nin 950. yıl dönümü olması hasebiyle, kamuoyuna ve devletimize bu çalışmanın belli bir aşamasını göstermek istiyoruz.” şeklinde konuştu.

Ahlat Külliyesi’nin açılışı yapılacak

  • Anadolu’nun kapılarını Türklere açan Malazgirt Zaferi’nin 949’ncu yıl kutlamaları bu sene 5 gün boyunca sürecek. Kutlamalar 22-26 Ağustos tarihleri arasında Muş’un Malazgirt ve Bitlis’in Ahlat ilçesinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. Büyük zaferin kutlamaları bu yıl koronavirüs tedbirleri altında yapılacak. Bu nedenle programa katılacak davetli sayısının sınırlı tutulması için özel bir çalışma yapılıyor. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan da 25 Ağustos’ta Ahlat’ta olacak. Erdoğan, buradaki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin açılışını yapacak.

25 Ağustos’ta Malazgirt’te olacağız
GÜNDEM
25 Ağustos’ta Malazgirt’te olacağız
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