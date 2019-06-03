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İSTANBUL

Uçağa yetişemeyen Alper Potuk rötar için sevgilisini indirtmiş - Tuvana Türkay THY tepki

Alper Potuk'tan skandal istek: Uçaktan in rötara girsin yetişemiyorum

Oyuncu Tuvana Türkay'ın Türk Hava Yolları'na gösterdiği tepkiye ilişkin ilginç bir detay ortaya çıktı. Alper Potuk'un arkadaşı Tuvana Türkay'a 'geç kalıyorum uçaktan in uçuş rötara girsin ben de yetişeyim' dediği ortaya çıktı. Türkay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda 'uçağa alınmıyorum' tarzı mesajlar yazmış ve THY'yi karalamaya çalışmıştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tuvana Türkay ve Alper Potuk.
Tuvana Türkay ve Alper Potuk.

Oyuncu Tuvana Türkay'ın Türk Hava Yolları'na gösterdiği tepkiye ilişkin ilginç bir detay ortaya çıktı.

Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk'un arkadaşı Tuvana Türkay'a 'geç kalıyorum uçaktan in uçuş rötara girsin ben de yetişeyim' dediği ortaya çıktı.

Oyuncu Tuvana Türkay ile Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk, önceki gece THY uçağıyla Dalaman’a gidecekti. İstanbul Havalimanı’na erken gelen Tuvana Türkay uçağa geçti.

Kalkışa 4 dakika kala havalimanına geldi

Kalkışa 4 dakika kala alana gelen Potuk, yetişemeyeceğini anlayınca Tuvana Türkay’ı aradı, “Uçaktan in, rötara girsin” dedi.

Potuk'un dediğini yapan oyuncu hem uçağı rötara soktu, hem de sosyal medyadan “Beni uçağa almıyorlar” diye şikayet etti.

Yaptığı paylaşımda “Rezilsin THY. Uçak hala körükten ayrılmamışken kapıdaki yolcuyu almamak, yakını burada beklerken. Ben uçaktan ayrılıyorum ama siz yolcuyu almıyorsunuz” yazdı.

Tuvana Türkay'ın mesajı.

Tuvana Türkay bu paylaşımıyla mağdur olduğunu iddia ederken THY’den gelen şu açıklama gerçekleri ortaya çıkardı:

"00.45 seferine 00.41’de gelen Alper Potuk, Tuvana Türkay’ı arayarak ‘Beni uçağa almıyorlar. Uçaktan in, rötara girsin’ demiştir. Bunun üzerine uçaktan inen Tuvana Hanım söz konusu sosyal medya paylaşımını yapmıştır. Ayrıca kendisi uçağa binerken, görevliye Alper Bey yetişemezse tek başına uçacağının bilgisini vermiştir."

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