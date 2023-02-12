|
Gündem

Alperenler sahada: Binden fazla gönüllü deprem bölgesinde bir can kurtarmak için mücadele veriyor

Alperen Ocakları Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı Genel Başkanı Samet Bağcı, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde, ilk an itibarıyla AFAD ile akredite olan ekiplerin hemen bölgeye intikal ederek binden kişiden fazla gönüllüyle arama kurtarma faaliyetlerine katıldığını bildirdi.

23:42 . 12/02/2023 Pazar
AA
Alperen Ocakları Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı gönüllüleri deprem bölgesinde.

Alperen Ocakları Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı gönüllüleri deprem bölgesinde.

Alperen Ocakları Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı Genel Başkanı Bağcı, yaptığı yazılı açıklamada, depremin yaşandığı ilk an itibarıyla AFAD ile akredite olan ekiplerin hemen bölgeye intikal ederek 1000 kişiden fazla gönüllüyle arama kurtarma faaliyetlerine katıldığını bildirdi.


'Var gücümüzle sahada olmaya devam edeceğiz'

Onlarca vatandaşın enkazdan sağ kurtarılmasına vesile olan arama kurtarma ekiplerinin enkaz bölgesinde çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Bağcı, şunları kaydetti:

"Bunun haricinde süreç içerisinde yine çağrımız üzerine bölgelere sevk edilen binden fazla gönüllümüzle insani yardım faaliyetlerimiz hızla başlamış, merkezden en uzak köylere uzanacak şekilde bölgedeki 10 ilimizin her birinde koordinasyon dahilinde insani yardımlarımız depremzedelerimize ulaştırılmaya çalışılmaktadır. Sadece ilk 3 gün içerisinde 100'ün üzerinde insani yardım tırımız bölgeye ulaştırılmış olup, hala onlarca aracımızın her gün bölgelere sevki gerçekleştirilmektedir. Yaralar tamamen sarılıp, bölgedeki yaşam normale dönene kadar var gücümüzle sahada olmaya devam edeceğiz."



#Alperen Ocakları
#Samet Bağcı
#Deprem
1 saat önce
default-profile-img
Alperenler sahada: Binden fazla gönüllü deprem bölgesinde bir can kurtarmak için mücadele veriyor
Depremzedeler konteyner yapıyor
Asrın felaketinde sekizinci gün: 10 kentte 29 bin 605 kişi yaşamını yitirdi
Alperenler sahada: Binden fazla gönüllü deprem bölgesinde bir can kurtarmak için mücadele veriyor
Enkazdan 160 saat sonra kurtarılan minik Yiğit: İlk önce abimin sesi geliyordu ama çok ses veremiyordu
Hatay'da 162 saat sonra bir kişi daha enkazdan sağ çıkarıldı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.