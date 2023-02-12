Alperenler sahada: Binden fazla gönüllü deprem bölgesinde bir can kurtarmak için mücadele veriyor

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Alperen Ocakları Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı gönüllüleri deprem bölgesinde.
Alperen Ocakları Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı Genel Başkanı Bağcı, yaptığı yazılı açıklamada, depremin yaşandığı ilk an itibarıyla AFAD ile akredite olan ekiplerin hemen bölgeye intikal ederek 1000 kişiden fazla gönüllüyle arama kurtarma faaliyetlerine katıldığını bildirdi.
Onlarca vatandaşın enkazdan sağ kurtarılmasına vesile olan arama kurtarma ekiplerinin enkaz bölgesinde çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Bağcı, şunları kaydetti: