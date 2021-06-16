Alt geçitten yüzerek çıktı

İstanbul dün sağanağa teslim oldu. Meteoroloji’nin uyarılarının ardından İstanbul’da etkili olan sağanak nedeniyle kentte birçok nokta su baskınları meydana geldi. Kentin Anadolu ve Avrupa yakalarındaki birçok ilçesinde aniden başlayan yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı noktalarda meydana gelen su birikintileri ve baskınlar, araçların ilerlemesini zorlaştırırken, trafik yoğunluğu da oluştu.
YÜZEREK ULAŞTILAR
- Bayrampaşa’da bir alışveriş merkezinin önündeki alt geçidi su bastı. O sırada alt geçitte seyir halindeki bir otomobil, mahsur kaldı. Araçta bulunan yaşlı kadın ve bir kişi, yüzerek kendilerine ulaşan vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Ekipler, alt geçitteki suyun çekilmeye başlamasıyla aracı sudan çıkardı.
OTOMOBİLLE MAHSUR KALDI
Şişli’de de etkili olan sağanak yağış sonrası Darülaceze Caddesi çıkışında bulunan yol suyla doldu. Su birikintisinden geçmeye çalışan bir sürücü, otomobiliyle mahsur kaldı. Otomobilin kaputuna oturan sürücü, kurtarılmayı bekledi. Taksim’de de sağanak yağmura hazırlıksız yakalananlar ıslanmaktan kurtulamadı.
KEDİYİ DE KURTARDI
- Topkapı-Ulubatlı altgeçidini de su bastı. Altgeçitte araçlar mahsur kalırken, bir kedi de aniden gelen sel suları nedeniyle zor anlar yaşadı. Çırpınan kediyi su tahliyesi için gelen İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı çalışanı Yasin Çılgın kurtardı. Kediyi kurtaran belediye çalışanı Yasin Çılgın, “Mesleki bir görevden çok, insani bir görev” dedi. İzmir’de de dün sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi.