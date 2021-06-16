Alt geçitten yüzerek çıktı

Alt geçitte mahsur kalan bir araçtaki yaşlı kadın ve bir kişi, yüzerek kendilerine ulaşan vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

İstanbul dün sağanağa teslim oldu. Meteoroloji’nin uyarılarının ardından İstanbul’da etkili olan sağanak nedeniyle kentte birçok nokta su baskınları meydana geldi. Kentin Anadolu ve Avrupa yakalarındaki birçok ilçesinde aniden başlayan yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı noktalarda meydana gelen su birikintileri ve baskınlar, araçların ilerlemesini zorlaştırırken, trafik yoğunluğu da oluştu.

YÜZEREK ULAŞTILAR

Bayrampaşa’da bir alışveriş merkezinin önündeki alt geçidi su bastı. O sırada alt geçitte seyir halindeki bir otomobil, mahsur kaldı. Araçta bulunan yaşlı kadın ve bir kişi, yüzerek kendilerine ulaşan vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Ekipler, alt geçitteki suyun çekilmeye başlamasıyla aracı sudan çıkardı.

OTOMOBİLLE MAHSUR KALDI

Şişli’de de etkili olan sağanak yağış sonrası Darülaceze Caddesi çıkışında bulunan yol suyla doldu. Su birikintisinden geçmeye çalışan bir sürücü, otomobiliyle mahsur kaldı. Otomobilin kaputuna oturan sürücü, kurtarılmayı bekledi. Taksim’de de sağanak yağmura hazırlıksız yakalananlar ıslanmaktan kurtulamadı.

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Topkapı’da su basan alt geçitte dakikalarca kurtulmak için çırpınan kediyi, bir görevli son anda kurtardı.

KEDİYİ DE KURTARDI