Alternatif yol tamam: Çöken Batı Karadeniz bağlantı yolu çift yönlü ulaşıma açıldı

HASAR, GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI <br> <br> Yağışın etkisini yitirdiği Of ilçesinde sel ve heyelanların neden olduğu hasar ise gün ağarınca ortaya çıktı. Pek çok tarım arazisi ve bazı ev ve iş yerlerinde oluşan hasarın boyutu, havadan da görüntülendi.