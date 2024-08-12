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Altı bin liralık süpürge için 96 bin liradan oldu: Dolandırıcıların tuzağına düştüğünü geç fark etti

İnternet sayfasında gördüğü 6 bin liralık şarjlı süpürge makinası almak isteyen vatandaşı "gönderdiğiniz para bloke oldu ve bu blokenin kaldırılması için yeniden para gönderin" diyerek 96 bin lira dolandırdılar.

11:30 - 12/08/2024 Pazartesi
IHA
Arşiv
Arşiv

Bir internet sayfasında şarjlı süpürge makinası reklamı gören mağdur H.Y., reklama tıkladığında sosyal mesajlaşma platformuna yönlendirildi. Platform üzerinden şüpheliler A.T.Ö, Y.E.T, H.Ö ve A.S. ile mesajlaştığını söyleyen H.Y., şahsın kendisine, “Nişanlımdan ayrıldım, yurt dışına gideceğim. Bu nedenle süpürgeyi satmak istiyorum” dedi. Şüphelilerle anlaşan mağdur kısımda 6 bin liralık ücreti bankadan gönderdi. Şahıs ise açıklama bölümünü boş bırakılmadığından dolayı parayı çekemediğini, sistemin parayı bloke ettiğini ve ikinci kez ödeme yapılması durumunda blokenin kalkacağını söyledi.


H.Y., şüphelilerin hesabına tekrardan 6 bin lirayı açıklama kısmına yazı ve rakam yazarak banka hesabından gönderdi. Geri dönüş sağlayan şüpheli şahıslar açıklama kısmına sadece numara yazılması gerektiğini belirtti. Şüpheliler bu esnada mağdura, gönderilen 12 bin liralık ücretin üzerine bankanın bloke koyduğunu, blokenin kalkabilmesi için 6 bin, 6 bin lira olmak üzere toplamda 12 bin lira daha para göndermesini talep etti. Yaşanan duruma anlam veremeyen H.Y., şüphelilerin yönlendirmesiyle ücreti gönderdi.


Dolandırıldığını geç anladı


Bu sırada şüpheli şahıslar sistemin arıza verdiğini bu nedenle gönderilen paraların banka tarafından bloke edildiğini söyleyerek mağdurdan 24 bin lira para göndermesini talep etti. 24 bin lirayı şüphelilerin hesabına gönderen H.Y. şüphelilerin, “24 bin lirayı hesabına gönderebilmemiz için tekrardan 24 bin lira göndermen gerekiyor” cevabıyla karşılaştı. Toplamda şüphelilere 48 bin lira gönderen mağdur H.Y. para göndermesine rağmen kendisine bir iade olmadığını belirtti. Şüpheliler hesaplarına geçen 48 bin liranın iadesinin gerçekleşmesi için H.Y.'den 48 bin lira daha göndermesini talep ettiler. Bu talebi de gerçekleştiren mağdur H.Y. dolandırıldığını anladı.


Toplamda 96 bin lira dolandırılan mağdur, şüphelilerden şikayetçi olurken, bankasına müracaat ederek, harcama itirazında bulundu.




#Ankara
#internet
#alışveriş
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