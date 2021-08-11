Altı düzensiz göçmen Erzincan'da yakalandı Erzincan'da yurda kaçak yollarla giriş yaptıkları belirlenen altı Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Haber Merkezi 11 Ağustos 2021, 23:25 Son Güncelleme: 11 Ağustos 2021, 23:30 AA