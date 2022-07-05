Altı FETÖ firarisi saklandıkları evlerde yakalandı: Polisi karşılarında görünce büyük şaşkınlık yaşadılar

Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kurulan özel ekip, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bazı firari örgüt üyelerinin saklandıkları adresleri belirledi.

Aylarca süren çalışma sonucu ihraç Kıdemli Binbaşı Y.A'nın 4 yıldır firari olarak Çankaya'da kaydı bulunmayan bir adreste saklandığını tespit eden ekipler operasyon için düğmeye bastı.

Evden çıkarak otomobiline binen Y.A, bir anda karşısında polis ekiplerini görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Kaçmasına fırsat verilmeden yakalanan Y.A, emniyete götürüldü.

Hakkında kesinleşmiş 8 yıl hapis cezası bulunan ihraç Danıştay Tetkik Hakimi M.S ise ekiplerin dikkatli çalışması sonucu Yenimahalle'de kaydı bulunmayan bir adreste yakalandı. M.S'nin örgütün sivil ve yargı kanadıyla önemli bağlantıları olduğunu ve hücre yapılanmasında yer aldığı bilgisine ulaşıldı.

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Yaklaşık 6 yıldır firari olan ihraç başpolis Ş.İ.K ile komiser L.A da Yenimahalle'de gözaltına alındı. Her ikisi de "Bylock" kullanıcısı oldukları belirtilen ihraç polislerin örgüt içinde "teslimiyeti, sadakati ve bağlılığı" en üst seviyede olanları ifade eden "A5" kodu ile derecelendirildiği tespit edildi.

Emniyet içindeki iki "mahrem imam" da yakalandı

FETÖ/PDY'nin emniyet içindeki "mahrem imam"ları oldukları öne sürülen M.D ve M.E'nin peşine düşen ekipler saklandıkları adresleri ortaya çıkardı.

Polis ekipleri, örgüt içinde "Mustafa" kod adını kullanan ve 6 yıldır aranan M.D'yi Yenimahalle'de kaydı olmayan bir adreste yakaladı. M.D'nin örgütün haberleşme uygulaması "Bylock"tan birçok örgütsel yazışma gerçekleştirdiği belirtildi.

Öğretmen olduğu ve Milli Eğitim Bakanlığından ihraç edilen M.E'nin 5 yıldır Ankara'nın çeşitli bölgelerindeki birçok evde saklandığı bilgisine ulaşıldı.

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"Mehmet" kod adını kullanan M.E, özel ekibin düzenlediği operasyonla yakalandı. M.E'nin "Bylock"ta iki farklı kullanıcı adıyla yer aldığı bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 örgüt üyesi Sincan Cezaevine gönderildi.

FOTOĞRAF 19 Kaza, Bayrampaşa O3 Sağmalcılar Viyadüğü Edirne istikametinde saat 01.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Emre K. kontrolündeki 34 EIG 330 plakalı hafif ticari araç aşırı süratli girdiği viyadük üzerinde kontrolden çıktı. İlk önce bariyerlere çarpan araç savrularak viyadük üstünde tel çalışması yapan işçilerin üzerine geldi. Daha sonra araç tel sökümü yapan işçilerin kullandığı sepetli vinç aracına çarparak durdu. Aracı kullanan Emre K. ve Caner Ş. hayatını kaybetti. Arka koltukta oturan 2 kişi ve tel çalışması yapan 3 kişi ise ağır şekilde yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içinde sıkışan 2 yaralıyı çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ağır yaralanan 3 işçi ise sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldı. Aşırı süratli olarak viyadüğe giren hafif ticari araç ilk önce bariyerlere çarptıktan sonra tel çalışması yapan işçilerin kullandığı 34 AL 5493 plakalı vince çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen araç içinde sıkışan 2 kişi hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan 2 kişi sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin kazayla ilgili çalışma yaptı. Kaza yapan araç çekici tarafından yoldan kaldırıldı. Tel çalışması yaptıkları esnada otomobilin aşırı süratli şekilde üzerlerine geldiğini söyleyen işçi, “Biz burada çalışma yapıyorduk. Orada süratliydi. Sollama yaptı. Herhalde dengeyi kaybetti. Bariyerlere vurdu, ondan sonrada bize vurdu. Allah’tan ki o tarafa düşmedi. Ben de onu gördüğüm gibi kendimi yola attım. Burada araba bana da vursa öldürürdü. Aşırı derecede süratliydi. 3 arkadaşımız yaralandı” dedi. Bayrampaşa’da korkunç kaza: Takla atıp işçilerin üzerine devrildi İstanbul Bayrampaşa'da aşırı süratli olan hafif ticari araç viyadük üstünde kontrolü kaybetti. İlk önce bariyerlere çarpan hafif ticari araç takla attıktan sonra tel çalışması yapan işçilerin üzerine savruldu. Kazada otomobil içindeki 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi ağır şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

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FOTOĞRAF 10 Olay, saat 03.30 sıralarında Kısıklı Mahallesi Hacı Arif Bey ile Yusuf Kemal Sokak arasında bulunan inşaat alanında meydana geldi. İnşaatın temel alanındaki istinat duvarı henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Çöken istinat duvarı, sokaktaki yolu da etkiledi. Bir süre sonra yolun bir kısmında da çökme yaşandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İnşaat çevresinde güvenlik önlemi alan ekipler, sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı. İnşaatın çevresinde bulunan 3 bina ise tedbir amaçlı tahliye edildi. Binalardan tahliye edilen bir kişi, \"Zemin altından gelen büyük bir ses duyduk. Herkes balkonlara çıktı. Balkona çıktığımda su hatlarının dışarı doğru aktığını ve duvarın çöktüğünü gördüm. Daha sonra itfaiyeden ekipler geldi. Bizi uyardılar, biz de binaları tahliye ettik\" dedi. Ekiplerin olay yerindeki güvenlik önlemleri sürüyor. Tahliye edilen binada oturan Süleyman Çevrem, büyük bir korku yaşadıklarını anlatarak şöyle konuştu:<br><br>\"Burada inşaat yapıyorlar. İki kere asfalt çatladı göçme yapıyordu. Biz söyledik. Belediye geldi iki kere geldi asfaltı yaptı. Biz yatıyorduk, sesler gelmeye başladı. Aşağı indim baktım asfalt ayrılıyor, su patlamış. Arabam ordaydı, kenara çektim. Ondan sonra İSKİ’ye haber verdik. Ondan sonra beton çökmeye başladı. İtfaiye evleri boşaltın dedi, 3 binayı boşalttık her ihtimale karşı. Aileler burada bekliyor.\" Üsküdar'da korku dolu gece: Üç bina tedbir amaçlı tahliye edildi Üsküdar Kısıklı'da inşaat temelinin bulunduğu alanda istinat duvarı çöktü. Yaşanan olay üzerinde çevrede bulunan binalardaki vatandaşlar tahliye edildi.

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